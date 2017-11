De SinterKAASletter pop-up store

Voor mensen die liever iets hartigs verkiezen boven alle zoetigheid tijdens Sinterklaas, hebben we goed nieuws. Gisteren heeft Old Amsterdam namelijk een SinterKAASletter pop-up store geopend aan de Kinkerstraat 66 in Amsterdam. Daar kun je, zoals de naam al zegt, terecht voor een heerlijke kaasletter in plaats van de gebruikelijke chocoladeletters. De kaasletters worden vers in de winkel gesneden. Naast letters kun je ook kiezen voor een hart, een Amsterdams kruisje en een grachtenpand. De kaas die overblijft na het stansen van de letter krijg je als SinterKAASbrokken mee naar huis.

De pop-up store is geopend van 29 november (vanaf 17.00 uur) t/m 5 december.

Kinkerstraat 66 Amsterdam

Open van 10.00 uur tot 21.00 uur, in het weekend en op pakjesavond tot 19.00 uur.

Een kaasletter, hart, Amsterdams kruisje of grachtenpand kost € 6,50 per stuk.