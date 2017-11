Sisley’s herfst/winter 2017 Rock Chick make-up look

Sisley raakte het najaarsseizoen geïnspireerd door de rock chicks uit Parijs. Een donkere oogopslag creëer je met de Phyto-Eye Twist in de kleur steel en de Phyto-Ombre Eclat in de kleur graphite. Met de handige Twist teken je zo een ‘cat eye’ of blend je de Phyto-Ombre Eclat voor een ‘smokey eye’. De wangen krijgen een gezonde blos met de Phyto-Blush Twist in de kleur petal. De lippen: voor overdag een mooie doorschijnende lipstick Phyto-Lip Shine in de kleur sheer rosewood, die de lippen optimaal verzorgt. Voor de avond worden de lippen wat donkerder aangezet met de Phyto-Rouge a Lèvres Longue Tenue in de kleur rouge passion. De perfecte wenkbrauwen creëer je met de Phyto-Sourcils Design in de kleur châtain en je houdt ze lang in model met de Phyto-Sourcils Fix in transparant of een kleur passend bij je wenkbrauwen. Natuurlijk staat bij Sisley een mooie perfecte huid voorop. Alvorens je de make-upproducten aanbrengt, adviseert Sisley de Double Tenseur aan te brengen. Zo blijft je make-up de hele dag lang prachtig zitten

Prijzen variëren €36,00 – €84,50

Sisley Parisian herfst winter look 2017 is vanaf heden verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.