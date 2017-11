Slaan gekoppeld aan toename van gedragsproblemen bij kinderen

Kinderen die op 5-jarige leeftijd door hun ouders zijn geslagen, vertonen een toename in gedragsproblemen op de leeftijd van 6 en 8 jaar in vergelijking met kinderen die nog nooit geslagen zijn, volgens nieuw onderzoek. Het onderzoek, dat een statistische techniek gebruikt om willekeurige toewijzing te benaderen, geeft aan dat deze toename van gedragsproblemen niet kan worden toegeschreven aan verschillende kenmerken van het kind, de ouders of de thuisomgeving – eerder lijkt het het specifieke resultaat van slaan te zijn.

De onderzoekers onderzochten gegevens van 12.112 kinderen die deelnamen aan een langdurige studie. Toen de kinderen 5 jaar oud waren, meldden hun ouders hoe vaak ze hun kind de afgelopen week (indien aanwezig) geslagen hadden. De onderzoekers classificeerden elk kind waarvan de ouder een ander getal dan nul had opgegeven als geslagen.

De onderzoekers koppelden vervolgens kinderen die geslagen waren met degenen die niet geslagen waren met 38 kinder- en gezinsgerelateerde kenmerken, waaronder: de leeftijd, het geslacht, de algehele gezondheid en gedragsproblemen van het kind op 5-jarige leeftijd; de opvoeding, leeftijd en burgerlijke staat van de ouder; de socio-economische status van het gezin en de grootte van het huishouden; en factoren die verband houden met de kwaliteit van het ouderschap en conflicten thuis.

De kinderen op deze manier paren, leverde twee groepen kinderen op, waarvan het belangrijkste verschil was of hun ouders hen geslagen hadden, waardoor ze effectief rekening hielden met andere factoren die het gedrag van zowel ouder als kind plausibel zouden kunnen beïnvloeden. Met deze aanpak konden de onderzoekers de willekeurige toewijzing van deelnemers aan groepen benaderen.

Om de gedragsproblemen van kinderen in de loop van de tijd te meten, onderzochten de onderzoekers de beoordelingen van leerkrachten toen de kinderen 5, 6 en 8 jaar oud waren. Kinderleraren meldden de frequentie waarmee kinderen argumenteerden, vochten, boos werden, impulsief werkten en lopende activiteiten verstoorden.

De resultaten waren duidelijk: kinderen die op 5-jarige leeftijd waren geslagen vertoonden grotere stijgingen van gedragsproblemen op de leeftijd van 6 en ook op de leeftijd van 8 jaar in vergelijking met kinderen die nooit geslagen waren.