Of je doel nu is om een ​​nieuwe fitness regime te ontwikkelen, gezond te eten of om meer te verdienen met een promotie dit jaar, slaap is de eerste stap naar succes. Slaap is een belangrijk onderdeel die veel mensen verwaarlozen bij het streven naar verbeteringen in zowat elk deel van het leven. Hieronder leggen we uit hoe een lage kwaliteit van de slaap een aantal gemeenschappelijke voornemens beperkt:

“Ik wil gezonder eten”: De valkuilen van het eten van junk food zijn tweeledig wanneer slaap schaars is. Nachtbrakers hebben meer kans om in de avond te snacken, en degenen die eten tijdens de avond hebben de neiging om meer te wegen. Of je nu een nachtbraker bent of niet, mensen die niet genoeg slapen zijn ook geneigd om slechte maaltijd keuzes te maken gedurende de dag. Slaap beperking verlaagt iemands niveaus van leptine (het hormoon dat je een vol gevoel geeft) en verhoogt ghreline, die gezamenlijk de eetlust op een negatieve manier vergroten en voedingskeuzes veranderen.

“Ik wil meer bewegen”: Wie wil naar de sportschool als ze uitgeput zijn? Boven een gebrek aan mentale motivatie, nemen de fysieke resultaten van trainen af wanneer je slaap routine in de war is. Onderzoekers hebben ontdekt dat voldoende slaap de snelheid, kracht en uithoudingsvermogen verbetert bij atleten. Uit een andere studie is gebleken dat de verbinding voor iedereen voordelen heeft: Hoe minder slaap je krijgt, hoe korter je trainingsduur de volgende dag gaat worden.

“Ik wil een promotie krijgen”: Goede medewerkers zijn alert, gemotiveerd en vrolijk. Die kwaliteiten, worden verzwakt door slaapgebrek. Ze stimuleren ook gedachteloos scrollen op sociale media of entertainment sites, terwijl je aan het werk bent. De risico’s zijn niet alleen van belang voor wie op zoek is naar een betere baan. Een goed uitgeruste baas is waarschijnlijk ook een betere werknemer.

“Ik wil mijn relatie verbeteren”: Werken aan persoonlijke problemen kan een uitdaging op zich zijn, maar vermoeidheid belemmert het genezingsproces. De stemming van iemand wordt erger als ze niet slapen. Degenen met obstructieve slaapapneu, een potentieel ernstige aandoening waarbij de ademhaling wordt onderbroken tijdens de nacht, hebben vaak “een heel kort lontje”. Maar zodra de kwaliteit van de slaap wordt verbeterd, worden hun sociale interacties aanzienlijk verbeterd.

“Ik wil stoppen met roken”: Slaapgebrek is gekoppeld aan hogere mate van nicotineverslaving. De onderzoekers weten niet precies waarom, maar vermoedt wordt dat veel betrekking heeft op nicotine’s “activerende” eigenschappen om gebruikers te helpen ontspannen of te concentreren, onder andere. Lage slaap reserves hebben invloed op het vermogen om goede beslissingen te nemen. Dat geldt ook voor de vraag om schadelijke tabaksproducten te gebruiken, zelfs als je bewust bent van hun schadelijke effecten.