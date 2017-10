Slaap in de late zwangerschap op je zij, niet op je rug

Een zwangere vrouw die tijdens de late zwangerschap op haar rug slaapt, kan problemen veroorzaken voor de foetus, volgens nieuw onderzoek. Dit is de eerste studie die ongeboren baby’s monitort en tegelijkertijd de positie van de moeder tijdens de slaap registreert. De slaapstand van vrouwen in de late zwangerschap blijkt te zijn gerelateerd aan een verhoogd risico op late stilgeboorte (na 28 weken zwangerschap). Onderzoekers van de Universiteit van Auckland onderzochten de slaapstand van zwangere vrouwen door infrarood videocamera op te zetten om hun positie op te nemen terwijl ze sliepen. Zij namen ook de hartslag van de vrouwen en de foetus ’s nachts op met een ECG-apparaat.

Toen de vrouw op haar rug sliep, was de foetus minder actief. Foetussen waren alleen in een actieve toestand toen de moeder op haar linker- of rechterkant lag. Toen de moeder haar positie tijdens de slaap veranderde, bijvoorbeeld door van haar linkerkant op haar rug te gaan slapen, veranderde de baby snel in de staat van activiteit en werd rustig of stil.

Dit onderzoek betrof 30 zwangere vrouwen bij 34-38 weken zwangerschap en ze waren allemaal gezond met gezonde baby’s. De onderzoekers onderzoeken nu zwangerschappen waar de foetus niet goed groeit of waar de moeder verminderde foetale bewegingen heeft gemeld, aangezien beide situaties geassocieerd zijn met een verhoogd risico op stilgeboorte.