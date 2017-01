Slapen onder de sterren in het Null Stern hotel in Zwitserland

Als je eens een keertje in een echt uniek hotel wilt slapen en nogal avontuurlijk bent aangelegd, kun je terecht in het Null Stern Hotel in de Zwitserse Alpen. Het Null Stern hotel heeft geen onroerend goed, geen muren en geen dak, maar alleen een open lucht tweepersoonsbed. Je krijgt er overigens wel een club van «Moderne Butlers» bij met witte handschoenen en vlinderdassen die zorgen voor een warm welkom. En dat voor ongeveer 200 euro per nacht temidden van de natuurlijke schoonheid van de Zwitserse landschappen.