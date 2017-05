Slechte adem vermindert zin in seks

Een slechte adem of een onverzorgd uiterlijk zijn factoren die de passie abrupt kunnen verstoren. Meer dan 60 procent van de singles vindt een slechte adem een grote libido-killer. Behalve tandenpoetsen, mag de persoon ook van tevoren even zijn of haar nagels knippen en een schoon shirt aantrekken, want een onverzorgd uiterlijk is voor meer dan de helft van de singles (56%) een echte no-go. Een maatje meer, een rimpeltje of een grijze haar maakt niet direct minder aantrekkelijk blijkt uit onderzoek van datingsite Parship.nl, in aanloop naar de Dag van de Passie op 28 mei.

Met enkel tandenpoetsen en een frisse douche zijn we er volgens een aantal van de singles nog niet: bijna de helft (47%) van hen vindt het ook belangrijk dat de persoon in kwestie interesse toont. De kracht van passie zit, naast de uiterlijke factoren, ook in de inhoud. Interesse tonen en humor gaan hand in hand met aantrekkingskracht. Vooral vrouwen geven aan dat ze dit belangrijk vinden tijdens de zoektocht naar een potentiële partner.

Er zijn factoren waarvan wordt gedacht dat ze storend kunnen zijn voor de aantrekkingskracht, maar een groot deel hiervan blijkt absoluut geen probleem onder de ondervraagden. De singles zijn het er unaniem over eens (99%) dat zichtbare ouderdom, zoals een paar rimpels en grijze haren, geen invloed hebben op de aantrekkingskracht van de date in kwestie. Opvallend uit het onderzoek is dat ook slurpen, boeren laten of een beetje aankomen voor 9 op 10 respondenten geen probleem is voor het libido.

Maar stel dat de passie nou wel uit onze toekomstige relatie verdwijnt, wat doen we dan? Meer dan 70 procent van de respondenten geeft aan dat ze met een goed gesprek meer passie hopen te krijgen. Daarnaast zouden ze de volgende stappen ondernemen:

63% Er samen op uitgaan, zoals uit eten of naar de bioscoop

45% Meer persoonlijke aandacht, zoals elkaar complimenteren en verrassen

39% Het gezellig maken thuis, zoals lekker koken en kaarsen aansteken

24% Vaker initiëren van seks

14% Sexy lingerie dragen of kopen voor de partner