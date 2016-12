Slechte bazen zijn er in twee vormen: Duister of disfunctioneel

Slechte bazen komen over het algemeen in twee vormen. Degenen die disfunctioneel zijn zoals Michael Scott van de tv-serie The Office; dan zijn er de duistere zoals Gordon Gekko uit de film Wall Street. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat beter inzicht wil krijgen in het gedrag van slechte bazen op de werkplek. En beide soorten kunnen een groot deel van stress bij werknemers veroorzaken.

Disfunctionele bazen willen je geen pijn doen, maar door gebrek aan vaardigheden of andere persoonlijkheid’s gebreken, zijn ze gewoon niet erg goed in hun werk. Dat noemen we ‘disfunctioneel’. Duistere bazen, aan de andere kant, hebben destructief gedrag, en kwetsen anderen om zichzelf te verheffen, zei de onderzoeker. Deze bazen worden bekeken door de drie kenmerken genaamd de “Duistere Triade”, die machiavellisme, narcisme en psychopathie omvat. “Dit zijn mensen die genieten van de pijn en het lijden van anderen – ze zijn gemeen, beledigend en intimiderend in het dagelijks leven”, zei de onderzoeker.