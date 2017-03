Slechte slapers vertonen vaker ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op het werk, zoals extra lange pauzes of zelfs stelen is een kostbaar probleem. Uit onderzoek blijkt nu dat mensen die zulk gedrag vertonen, al na één nacht slecht slapen de dag erop sneller in zulk gedrag vervallen. Ongewenst gedrag op de werkvloer komt vaak voort uit egoïstische impulsen die niet door zelfbeheersing binnen de perken gehouden worden. Iedereen heeft weleens de neiging vroeg naar huis gaan zonder een leidinggevende te informeren, maar meestal geef je niet toe aan die impuls. En als je dat toch doet, voel je je erna meestal schuldig en zorg je dat het niet nog eens gebeurt. Het is bekend dat een slechte nachtrust de zelfbeheersing aantast. Voor dit onderzoek wilden de onderzoekers uitzoeken of slecht slapen ook echt tot ongewenst gedrag zou leiden op de werkvloer.

Om daar achter te komen stuurde de onderzoeker tien dagen lang een sms-bericht naar een groep van honderd werkende personen om ze te vragen hoe goed ze de nacht ervoor hadden geslapen. Het ging daarbij om de kwaliteit van de slaap, dus hoe die mensen vonden dat ze geslapen hebben – en niet per sé de hoeveelheid slaap, benadrukt de onderzoekster. Daarnaast moesten ze aangeven of en in welke mate ze ongewenst gedrag vertoonden. Hadden ze die dag bijvoorbeeld een langere lunchpauze genomen, of waren ze uitgevallen tegen een collega?

Uit de analyse is gebleken dat de kwaliteit van de slaap inderdaad van invloed kan zijn op het gedrag van de respondenten tijdens de werkdag die erop volgt. Mensen die de ene dag tijdens het werk ongewenst gedrag vertoonden, liepen na een slechte nachtrust meer risico ook de volgende dag ongewenst gedrag te vertonen, bleek uit het onderzoek. Slecht slapen houdt onethisch gedrag dus in stand.

Opvallend genoeg reageerden sommige respondenten heftiger dan gemiddeld op een slechte nachtrust en gingen veel sneller de fout in. Het verschil zit in hun ‘morele identiteit’. Dit is een psychologische maatstaf voor hoe belangrijk morele kenmerken zoals ‘vriendelijkheid’ of ‘eerlijkheid’ zijn voor iemands zelfbeeld, en hoeveel waarde iemand eraan hecht om door anderen als een goede en morele persoon te worden gezien. Mensen die minder belang toekennen aan deze morele kenmerken zijn vaker geneigd hun misstappen de volgende dag te herhalen na een slechte nachtrust, zo blijkt uit de resultaten van de studie.