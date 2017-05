Slechts 10 minuten mediteren helpt een betere focus te hebben

Slechts 10 minuten per dag bewust mediteren kan helpen voorkomen dat je gedachten afdwalen en is vooral effectief als je de neiging hebt om repetitief, angstige gedachten te hebben, volgens een studie van de Universiteit van Waterloo. Uit de studie, die de impact van meditatie met 82 deelnemers die angst ervaren onderzocht, bleek dat het ontwikkelen van een bewustzijn van het huidige moment incidenten van repetitieve, off-task denken, een kenmerk van angst, vermindert. Ook werd gevonden dat mediteren lijkt te zorgen dat angstige mensen hun aandacht verschuiven van hun eigen innerlijke zorgen tot de huidige externe wereld, waardoor het mogelijk is om zich beter te richten op een taak bij de hand.