Slechts 19% van de vrouwen is tevreden met haar lichaam. 11% is absoluut niet tevreden, de rest bevindt zich hier ergens tussenin. De onvrede kan door meerdere redenen verklaard worden: 25% vindt zichzelf te dik, 14% vindt zichzelf niet gespierd genoeg en 8% is niet tevreden met haar vrouwelijke vormen. Het grootste deel (34%) geeft aan dat het altijd beter kan. Dat blijkt uit onderzoek van Fashionchick.

Met welk lichaam zouden vrouwen wél tevreden zijn? Zowel Doutzen Kroes (38%) als Beyoncé (37%) blijken favoriet. Minder populair zijn Candice Huffine (4%) en Kim Kardashian (3%). Opvallend genoeg blijken meer vrouwen te snakken naar mooie vormen (35%) en een gespierd lichaam (23%) in plaats van dun te willen zijn (11%).

Het overgrote deel van de vrouwen (70%) geeft aan health bloggers en fitgirls te volgen op social media. Zij doen dit vooral om inspiratie op te doen voor nieuwe work-outs (33%) en om gemotiveerd te blijven (21%). De invloed van deze gezonde influencers blijkt kleiner dan verwacht: 49% van de vrouwen geeft aan het leuk te vinden om health bloggers en fitgirls te volgen op social media maar hun leven wordt er verder niet door beïnvloed. Een kwart van de ondervraagden geeft aan gemotiveerd te blijven door de foto’s en video’s van de sportievelingen, de rest ziet ze als een voorbeeld (14%) of als reden om gezonder te eten (12%).

Het zelfbeeld van de ondervraagden lijkt ook weinig beïnvloed te worden door wat zij zien op social media. 57% geeft aan dat het hen weinig tot niets doet. 24% geeft aan zichzelf minder mooi te vinden door de beelden, 13% wordt er onzeker van. Slechts 6% van de vrouwen geeft aan zichzelf mooier te vinden dankzij de foto’s en video’s die zij op social media voorbij ziet komen.