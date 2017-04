Slechts 20% vrouwen beschouwt zichzelf als gelovig

Een op de vijf Nederlandse vrouwen beschouwt zichzelf als een gelovig mens. Daarnaast zegt 36% enigszins te geloven. Aan de vrouwen die geloven biedt geloof vooral troost, vertrouwen en zingeving. Van alle vrouwen gelooft 62% in leven na de dood. Dit blijkt uit een enquête die in aanloop naar Pasen is gehouden door weekblad Margriet onder vrouwen in Nederland. 44% beschouwt geloof in het algemeen als een bedreiging voor de veiligheid. Op de vraag of de islam nu een grotere bedreiging vormt voor de veiligheid dan vijf jaar geleden geeft 72% aan het daarmee eens te zijn.

Overige opvallende cijfers

20% beschouwt zichzelf als gelovig

44% is beslist niet gelovig

36% noemt zichzelf ‘enigszins gelovig’.

Een kwart van de Nederlandse vrouwen gelooft in God, een kwart in ‘íets’.

30% is lid van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering.

71% van de vrouwen die geloven, heeft dat meegekregen door opvoeding.

83% is evenveel met het geloof bezig in vergelijking tot 2012.