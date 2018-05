Dit zijn de slechtste eerste indrukken gemaakt door nieuwe medewerkers

De eerste dag op het werk kan een vernederende aangelegenheid zijn als de zaken niet volgens plan verlopen. Bijna de helft van de werknemers heeft een vreselijke eerste dag gehad bij een nieuwe baan, waarbij 95% benadrukte hoe belangrijk het voor hen is om een ​​goede eerste indruk op anderen te maken. Dit blijkt uit een Britse peiling onder bijna 3000 werknemers. Hieronder de slechtste eerste indrukken gemaakt door nieuwe medewerkers, volgens nieuw onderzoek.

1. Iemand zijn naam geleerd en het meteen vergeten

2. Iemands naam verkeerd zeggen

3. Was gewoon te nerveus

4. Vinden dat ik geen computer/bureau had om aan te werken

5. Zei iets stoms vanwege zenuwen

6. Aangekomen op het verkeerde werkadres

7. Volledig overdressed in vergelijking met alle anderen

8. Versleten schoenen die tegen het einde van de dag pijnlijk werden

9. Iets eenvoudigs moest meerdere keren uitgelegd worden

10. Te laat aangekomen vanwege het verkeer

11. Horen dat ik niet de ‘eerste keuzekandidaat’ was

12. De code vergeten om binnen of buiten kantoor te komen

13. Te laat gekomen door problemen met het openbaar vervoer

14. Iets stoms zeggen tijdens een gesprek met iemand

15. Bleek volledig underdressed in vergelijking met alle anderen

16. Overvriendelijk zijn

17. Per ongeluk een gevoelige e-mail verzonden naar iedereen

18. Iemands thee verkeerd gemaakt

19. Iets ongepast zeggen voor een nieuwe collega

20. Te laat komen om andere redenen

21. Bedrijfseigendom beschadigen

22. Overal thee morsen

23. Een te lange lunchpauze nemen

24. De bedrijfsnaam verkeerd hebben

25. Naar het verkeerde adres zijn gegaan

26. Vragen hoe je de computer moet aanzetten

27. Een kledingprobleem zoals een gescheurde broek

28. Een ​​persoonlijk telefoontje aangenomen die werd afgekeurd

29. Een das aan terwijl niemand er een droeg

30. Moest vervroegd vertrekken vanwege een familie-noodsituatie.