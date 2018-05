Dit zijn de smerigste plekken in je keuken

In de keuken worden enkele van onze dierbaarste zintuigelijke herinneringen geboren. De geur van gebraden vlees of een lekkere soep, kan ons terugbrengen naar heerlijke periodes uit ons verleden. Maar deze ruimte is ook een van de smerigste. Er zitten veel bacteriën op verschillende keuken producten. Gelukkig kun je, als je weet welke ze zijn, ze met gemak schoonmaken. Dit zijn de plekken in je keuken die het meest schoongemaakt moeten worden.

Blender messen/rubberen ring

Blenders zijn enorm handige tools, maar ze zijn lastig om schoon te maken. De dingen die je mixt vinden onvermijdelijk hun weg naar een onmogelijk bereikbare kloof. De rubberen ring van de blender – het ronde stuk plastic dat aan het mes is bevestigd – wordt zelden schoongemaakt of geschrobd. Daar blijven vele bacteriën achter.

Blikopener

Of het nu gaat om het openen van een blikje tomaten of blikje bonen, de blikopener is zowel nuttig als praktisch, maar dit basiskeukenapparaat heeft extra aandacht nodig. Het spoelen van de blikopener onder warm water is niet genoeg. Om een ​​blikopener volledig te reinigen en alle resten van salmonella, E. coli, gist en schimmel te verwijderen, kun je het het beste na elk gebruik in de vaatwasser plaatsen. Als je die niet hebt, was deze dan in warm water met zeep en laat hem drogen.

Het aanrecht

Het aanrecht in de keuken, de plek waar vers fruit en groenten en andere kant-en-klare voedselproducten worden gezet, is erg vies. Een studie wees uit dat één op de drie aanrechtbladen bezaaid was met schadelijke bacteriën. Afvegen van het aanrecht met een gebruikte vaatdoek of spons verergert het probleem alleen maar. Om een ​​aanrecht effectief te reinigen, bespuit het met keukenreiniger of desinfectiemiddel en veeg het af met een papieren doek.

Snijplank

Snijplanken zijn een nest voor bacteriën. Wanneer je rauwe kip of rundvlees in blokjes snijdt, nestelen salmonella en andere bacteriën zich in spleten of onvolkomenheden op de snijplank. Snijplanken, vooral houten, moeten na elk gebruik in heet zeepwater worden gewassen. Om resterende ziektekiemen te verwijderen en de veiligheid te garanderen, plaats de snijplank in de vaatwasser of desinfecteer deze met bleekmiddel of keukenreiniger. Voor vlees en groenten moeten altijd verschillende snijplanken worden gebruikt om kruisbesmetting te voorkomen.

Vaatdoek

Het is gebruikelijk om een of twee keer per week een wasje te draaien, maar hoe vaak gooi je je vaatdoek in de was? Vaatdoeken en sponzen bevatten veel bacteriën.

Koffiereservoir

Het koffiereservoir (het compartiment dat het water vasthoudt), moet regelmatig schoongemaakt worden. Het vochtige en donkere gedeelte is de perfecte plek voor schimmels om te blijven hangen en te groeien. Het koffiereservoir goed schoonmaken is eenvoudig; giet in gelijke delen water en azijn en laat het 30 minuten staan, zet vervolgens het koffiezetapparaat aan en laat de azijnoplossing eruit druppelen. Spoel het met water uit voordat je een nieuwe kan zet.

Messenblokken

Tenzij je een echt rommelige kok bent, wordt je messenblok waarschijnlijk niet bedekt met voedsel. De diepe inkepingen van je messenblok bevatten echter allerlei schimmels, gisten en zelfs sommige bacteriën.

Magnetron knoppen

Hoeveel keer per dag gebruik je je magnetron? Of je nu even wat opwarmt of er een geheel gerecht in kookt, je hebt waarschijnlijk niet je handen gewassen voordat je op de knoppen drukt. Vergeet niet dat je de knoppen af ​​en toe moet desinfecteren, zodat je je handen niet vervuilt vlak voordat je gaat eten.

Groentelade koelkast

Groenten vormen de basis van gezond eten, maar de groentelade is verre van de schoonste plek in de keuken. De lade is vochtig en biedt optimale omstandigheden voor bacteriegroei. Om het compartiment goed te reinigen, verwijder je de lade volledig en veeg je deze schoon met een schone doek en een mengsel van afwasmiddel en warm water. Gebruik wat warm water en bakpoeder om te voorkomen dat geuren zich ontwikkelen.

Deurhendel koelkast

Hoewel het niet in aanraking met eten komt, is de handgreep van de koelkastdeur nog steeds een van de smerigste plaatsen in je keuken. Na het verwerken van rauw vlees of zelfs het afvegen van het aanrecht met een spons, is de volgende deur die je hand gewoonlijk raakt de koelkastdeur. Net zoals de knop van de badkamerdeur een serieuze bron van ziektekiemen is, moet de handgreep van de koelkastdeur goed worden schoongemaakt, idealiter met desinfectiedoekjes.

Herbruikbare boodschappentassen

Ze kunnen fantastisch zijn voor het milieu, maar ze zijn niet zo populair voor jou. Hergebruik van een tas waar ooit rauw vlees in zat, vormt bijvoorbeeld de dreiging van kruisbesmetting. Als je deze milieubewuste tassen gaat gebruiken, zorg er dan voor dat al het voedsel dat in de tas geplaatst wordt, goed is afgedekt, de tas één keer per week wordt gewassen en uit de kofferbak van je warme auto wordt gehouden.

Rubberen spatels

Rubberen spatels zijn duurzaam en multifunctioneel, maar ze moeten na elk gebruik grondig worden gereinigd. Wanneer het rubberen gedeelte van de spatel is bekrast of met littekens bedekt, kunnen bacteriën zich in de spleten verbergen. Veel rubberen spatels zijn vaatwasmachinebestendig, dus wees niet bang om het erin te zetten.

Zout en peper stel

Niemand denkt er waarschijnlijk aan om dit schattige, onschuldig uitziende keukengerei schoon te maken, maar hun oppervlak is een magneet voor bacteriën.

Gootsteen

Het kan als een verrassing komen, maar de gootsteen van de keuken is hoogstwaarschijnlijk een van de meest voorkomende plaatsen die je vergeet schoon te maken. Alles – van overgebleven spaghettisaus tot stukjes aardappelpuree – wordt in de gootsteen gedumpt. De gootsteen wordt effectief een bacterieketel van alle ziektekiemen waarvan je dacht dat ze nooit zouden verdwijnen. Je moet vooral je gootsteen schoonmaken als je ervoor kiest om je kip erin te wassen – maar dat zou je eigenlijk toch niet moeten doen.

Spons

Sponzen zijn ontworpen om afwas te reinigen, maar ze verspreiden meer bacteriën op borden, kommen en pannen. Het poreuze materiaal van de spons maakt het de perfecte voedingsbodem voor ziektekiemen en bacteriën. Bij het schoonmaken van een oppervlak dat wordt gebruikt om rauw vlees te bereiden, pakt de spons mogelijk gevaarlijke bacteriestammen op, zoals salmonella, die gedijt in vochtige spleten. Deze vocht-houdende bacteriën groeien waarschijnlijk ook in deze gebieden van je huis – degenen die je vaak vergeet te reinigen.