Smeuïge onderonsjes tijdens de kerstborrels vinden ook dit jaar weer plaats

Meer dan veertig procent van de werknemers heeft de kerstborrel op het werk weleens voorgezet in een meer privéfeestje. De Noord-Amerikaanse man tussen de 31 en 40 jaar oud, werkend in een salesfunctie en met een vaste, langdurige relatie, blijkt het meest in te zijn voor een afterparty voor twee. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van condoommerk Lelo. Echter, het meest opvallende feit volgens het onderzoek, dat werd gehouden in 22 landen, is dat een overweldigende 63% zegt geen condoom te hebben gebruikt. Terwijl 55% van de respondenten dit onder ‘normale omstandigheden’ wel zouden doen.

Andere onthullende resultaten zijn:

* Maagden – het sterrenbeeld dan – zijn het meest geneigd tot een kerstborrel afterparty tussen de lakens (12,5%), Rammen het minst (5%).

* Mensen in een salesfunctie blijken het meest zin te hebben. Bijna één op de vijf mensen in een dergelijk beroep, geeft zijn escapades na de kerstborrel toe. En, verrassend genoeg, nemen mensen die werken in de gezondheidszorg de tweede plek in op dit illustere lijstje.

* Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) heeft het aangelegd met hun heimelijke kantoor crush, terwijl een derde (31%) gewoon niet weet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het gebeurde gewoon.

* Het feit dat tweederde van de losbandigen geen bescherming gebruikte is op zijn zachtst gezegd verontrustend. Maar gelukkig heeft 97% van hen hier niet meer aan overgehouden dan alleen een maandagochtend kater.

* Wie doet het dan met wie? Verrassend genoeg zegt maar 18% dat het met iemand hoger in de ‘hierarchie’ was, maar dat verbleekt bij het feit dat ook slechts 5% het klaarblijkelijk aanlegt met het bedienend personeel op het feest. Dat zou je hoger verwachten.