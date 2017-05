Ben jij een social media moeder?

Moeders besteden meer tijd aan het maken van foto’s en video’s van hun kinderen om te delen op sociale media, dan dat ze hen opvoeden. Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat bijna een kwart (23%) van de Britse moeders meer dan 12 uur per dag besteden aan gadgets zoals mobiele telefoons, laptops en tablets. Eén op de tien moeders (12%) besteden 9-12 uur per dag op apparaten, wat betekent dat meer dan een derde (35%) van de moeders ten minste 9 uur per dag besteden op hun gadgets is.

De helft van deze moeders (54%) gaf aan dat het grootste deel van de tijd op hun gadgets werd besteed aan social media platforms, en een derde (33%) zei dat ze foto’s en video’s van hun kinderen nemen om te delen op Facebook, Instagram en Twitter. Een kwart van de moeders (22%) bevestigd zich schuldig te voelen wanneer ze op hun telefoons zijn en niet spelen met de kinderen, maar ze zeiden ook dat ze vonden dat ze wat tijd voor hun zelf verdienden.

En wat doen de kinderen terwijl mama op haar telefoon of tablet is? 21% van de moeders zeiden dat hun kinderen games op hun eigen gadgets spelen. Andere moeders zeiden dat hun kinderen:

• TV kijken (19%)

• Buiten spelen (19%)

• Een maaltijd eten(8%)

Wanneer de 2000 ondervraagde moeders werd gevraagd om een ding te doen waar hun kind van houdt, waren de top vijf antwoorden:

1. Buiten afspelen (39%)

2. Spelen met hun ouders (19%)

3. Kijken naar een film, tv of een gadget gebruiken (18%)

4. Knutselen (17%)

5. Binnen spelen met speelgoed (8%)