Solliciteren à la 2017

Op zoek naar een nieuwe job? Dan heb je de juiste tijd gekozen. Vacaturewebsites puilen uit en LinkedIn kun je niet openen zonder te struikelen over de veelbelovende functies. Met deze sollicitatietips- en trends ben je jouw concurrenten een stap voor – en sleep je die droombaan binnen.

Dag saai A4’tje, hallo spetterend cv

Het cv van een paar jaar geleden is niet meer. Dat slaapverwekkende velletje vol bulletpoints heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe trend. Een persoonlijk, toonaangevend en kleurrijk cv. Zo’n exemplaar dat in één oogopslag laat zien wie jij bent en wat je doet. Voel je niet bezwaard om hulp in te schakelen: jouw medesollicitanten maken massaal gebruik van tekstschrijvers en vormgevers die de prachtigste cv’s samenstellen.

Van kennis naar kunde

Met de komst van het nieuwe cv is ook de inhoudelijke volgorde op de schop gegaan. Een chronologische opsomming van cursussen, opleidingen en werkervaring is niet langer verplicht. De arbeidsmarkt wordt flexibel, dus jouw cv ook. Zo kun je per vacature kiezen om alleen bijpassende opleidingen te laten zien. Of vertel eens over projecten die je hebt gedaan in plaats van cursussen die je hebt gevolgd. Kunde wordt steeds belangrijker dan kennis.

Offline is nu echt passé

Blader je nog steeds door het plaatselijke dagblad in de hoop daar jouw droombaan te vinden? Vergeet het maar. Online werven is voor verreweg de meeste bedrijven flexibeler, aantrekkelijker en voordeliger. Kandidaten zijn online, dus recruiters en HR-managers ook. Waar dan precies? Sociale media zoals LinkedIn en Twitter zijn natuurlijk een belangrijk startpunt. En vergeet vooral niet om websites in de gaten te houden voor een compleet banenoverzicht.

Jij zoekt baan en baan zoekt jou

Als we kijken naar vacatures en sollicitatietrends, zien we in 2017 nog een belangrijke ontwikkeling. Bedrijven gaan namelijk steeds actiever op zoek naar kandidaten. Zelf. Niet door op jouw brief te wachten. Daarvoor zetten ze bijvoorbeeld externe of in-house recruiters in. Plaats je cv dus zeker op de belangrijkste vacaturewebsites. Zo kun je niet alleen vacatures bekijken, maar word je zelf ook gevonden.

Als je het doet, doe het goed

Zoeken ze bij een groentewinkel een medewerker die geen genoeg kan krijgen van appels? Dan stop je jouw cv natúúrlijk in het boek van Rupsje Nooitgenoeg. Reageer je op een vacature voor filmmaker? Ga dan voor een populaire video in plaats van een brief. Zo tover je zeker een glimlach op de gezichten van de selectiecommissie en maak je jezelf onvergetelijk. Hoe je zoiets doet? Let op opvallende uitspraken in de vacaturetekst en speel daar – op jouw manier – op in.

Bron: Jobbird