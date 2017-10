Het solliciteren naar minder gewenste banen kan nadelig zijn voor aantrekkelijke mensen

Hoewel goed uitziende mensen over het algemeen het voordeel hebben in het sollicitatieproces, wanneer het komt op sollicitaties naar minder aantrekkelijke banen, zoals die met een laag loon of oninteressant werk, kan aantrekkelijkheid in het nadeel werken volgens een nieuw onderzoek.

“Ons onderzoek suggereert dat aantrekkelijke mensen kunnen worden gediscrimineerd in de selectie voor relatief minder gewilde banen,” zei de onderzoeker. “Dit staat in tegenstelling tot een groot onderzoek dat concludeert dat aantrekkelijkheid, in het algemeen, kandidaten bij het selectieproces helpt.”

De onderzoekers hebben een reeks van vier experimenten uitgevoerd met meer dan 750 deelnemers, waaronder universitaire studenten en managers die in de echte wereld hun beslissingen nemen. Deelnemers werden profielen getoond van twee potentiële kandidaten voor een baan met foto’s, een aantrekkelijke en een onaantrekkelijke (de foto’s werden door eerder onderzoek getest om aantrekkelijkheid te testen). De deelnemers werden vervolgens een reeks vragen gesteld om hun percepties van de kandidaten te meten en in drie van de experimenten, of ze deze kandidaten zouden aannemen voor een minder wenselijk werk (bijvoorbeeld magazijnwerker, huishoudster, klantenservice medewerker) of een meer wenselijke baan (bijvoorbeeld manager, project directeur, IT stage). In alle drie de experimenten, kozen de deelnemers aanzienlijk minder vaak voor de aantrekkelijke kandidaat voor de minder wenselijke baan en vaker voor de aantrekkelijke kandidaat voor de meer wenselijke baan.