Wat voor soort man zou de achternaam van zijn vrouw aannemen?

Het komt zelden voor dat mannen die trouwen hun achternaam veranderen – of ze nu de naam van hun vrouw nemen, een afgebroken versie aannemen of een combinatie van beide maken. Maar degenen die dat wel doen, zijn vaak minder opgeleid, blijkt uit een nieuw onderzoek. De onderzoeker analyseerde gegevens die waren verzameld uit een representatieve enquête waarin mannen werden gevraagd of ze in hun meest recente huwelijk iets met hun achternamen deden.

Van de 877 mannen veranderde slechts 27, of 3 procent hun naam. Daarvan lieten 25 hun achternaam vallen om de namen van hun vrouw te nemen en twee koppelden hun achternaam. Van de 97 procent die hun naam behielden, zei 87 procent dat hun vrouw hun achternaam nam, 4 procent zei dat hun vrouw haar achternaam koppelde terwijl ze niets veranderen, en 6 procent zei dat ze hun naam niet veranderden. Geen van de respondenten meldden dat ze een nieuwe achternaam hebben gemaakt.

De studie onderzocht of het opleidingsniveau van een man – zowel die van hemzelf als die van zijn vrouw – van invloed is op de kans dat hij een niet-traditionele achternaam in het huwelijk kiest. Het bleek dat onder mannen met minder dan een middelbare school diploma, 10,3 procent hun achternaam veranderde. Onder mannen met een diploma van de middelbare school, maar zonder hbo, was het 3,6 procent, en onder mannen met een studie aan de hbo, slechts 2 procent. Geen van de ondervraagde mannen met een hogere graad veranderde hun naam.

Hoewel hoger geschoolde mannen wellicht meer egalitaire opvattingen hebben over gender, bevinden ze zich ook in de traditionele rol van kostwinner en hebben ze mogelijk meer te verliezen door hun achternaam te veranderen, aldus de studie. Laag opgeleide mannen hebben misschien minder te verliezen.

De bevindingen toonden ook aan dat mannen wiens vrouw meer opleiding had genoten (en potentieel meer verdienvermogen) dan zij minder snel hun achternamen zouden veranderen dan mannen die hetzelfde opleidingsniveau hadden als hun vrouwen.