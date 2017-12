Speelgoed veiligheidstips voor de feestdagen – en het hele jaar door

Vrijwel alle speelgoed kan er uitnodigend uitzien voor kinderen. Maar het is belangrijk voor volwassenen die speelgoed kopen tijdens de feestdagen, dat ze verder kijken dan de knipperende lichten en coole geluiden om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. Sommige gevaren – zoals scherpe randen of lange draden of koorden – zijn nogal voor de hand liggend. Maar veel andere richtlijnen waar je op moet letten, worden gemakkelijker over het hoofd gezien.

Houd rekening met de leeftijd

Op het meeste speelgoed staat een leeftijdsaanbeveling vermeld, die door experts wordt voorgesteld als uitgangspunt bij het selectieproces. Ouders denken vaak dat hun kind wel in het speelgoed zal ‘ingroeien’, maar dat kan gevaarlijk zijn met bijvoorbeeld zoiets als een fiets, als het kind niet de vaardigheden heeft om het te beheersen. Even belangrijk is het houden van kinderspeelgoed van oudere kinderen buiten het bereik van hun jongere broers en zussen.

Vermijd stik-gevaren

Voorwerpen die een risico op verstikking opleveren, zijn er in vele soorten en maten, maar een eenvoudige richtlijn voor ouders van kinderen jonger dan 3 jaar is ervoor te zorgen dat hun speelgoed niet door de rol van het wc-papier past. Veelvoorkomende boosdoeners zijn speelgoed met kleine verwijderbare onderdelen, die gemakkelijk kunnen worden ingeslikt. Sommige hiervan zijn verborgen, maar andere zijn vrij toegankelijk. Kleine magneten kunnen ook schadelijk zijn, vooral als twee of meer worden ingeslikt, omdat ze door darmwanden door elkaar kunnen worden aangetrokken, waardoor gaten, verstoppingen of infecties kunnen ontstaan.

Plezier op wielen

Kinderen zetten niet altijd snel een helm op voordat ze op een fiets, skateboard of op rolschaatsen springen – maar gezien het risico op verwondingen is het belangrijk om dat te doen, hoewel het niet verplicht is. Bij het geven van een fiets, skateboard of rolschaatsen aan een kind, koop dan ook een beschermende uitrusting als onderdeel van het cadeau.

Vermijd giftig speelgoed

Ouders moeten ervoor zorgen dat speelgoed dat anderszins veilig lijkt, niet is gemaakt van chemicaliën die een kind kunnen schaden. Deze omvatten ftalaten, die vaak worden gebruikt in plastic. Ouder speelgoed kan ook gevaren opleveren – bijvoorbeeld als het gaat om chemicaliën in de verf.