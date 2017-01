Spelen met Barbie-poppen kan het lichaamsbeeld van meisjes beïnvloeden

Barbie poppen zijn geliefd bij kleine meisjes overal ter wereld. Maar nu heeft onderzoek gevonden dat Barbies je dochter een complex beeld over hun gewicht kunnen geven. Het onderzoek vond dat de poppen meisjes een mager lichaam als ideaal geven. De bevindingen zijn gebaseerd op de studie van 160 meisjes uit Australië tussen de 5-8 jaar oud.

“Kinderen moeten geen Barbies worden gegeven als ze jong zijn. Als meisjes al Barbies hebben dan moeten de ouders hen aanmoedigen meer te doen dan ze alleen maar mooi maken”, zei de onderzoeker. “Blootstelling aan Barbie promoot internalisering van het dunne ideaal in deze steekproef onder meisjes. Dit betekent dat ze denken dat het uiterlijk belangrijk is en in het bijzonder dat mager goed is. Als vet slecht is, dan is dun is goed, en dunner beter.” Terwijl het een goed begin is – kan meer worden gedaan om kinderen te leren dat volmaakt niet het echte leven is.