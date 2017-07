Spingaren opent restaurant & proeflokaal in Amsterdam

Spingaren werd begin 2017 in Amsterdam gelanceerd door een team van gepassioneerde mensen die hun liefde voor lekkere charcuterie met Amsterdam willen delen. Vol toewijding storten zij zich het op artisanaal maken van charcuterie en het inleggen en fermenteren van groente en vis. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een uitgebreid assortiment van Spingaren producten. Nu beginnen ze een eigen charcuterierestaurant. In september 2017 openen zij de deuren van een historisch grachtenpand in hartje Amsterdam.

Spingaren opent september 2017 haar deuren en is een ultiem proeflokaal voor de bijzondere charcuterieproducten uit eigen keuken. Onder het genot van bijzondere speciaalbieren en heerlijke wijnen kunnen gasten hier hun eigen Spingaren charcuterieplank gaan samenstellen. Naast het proeven van charcuterie, is het ook mogelijk om het Spingarenassortiment te kopen en mee te nemen. Daarnaast biedt Spingaren restaurant een prachtige menukaart met smaakvolle, pure gerechten. Denk aan verschillende biefstukken van een lokale boer, vissen van de graat, mosselen met een bijzondere bereiding en opvallend veel verrassende vegetarische groentegerechten.

Spingaren restaurant & proeflokaal

Openingsdatum September 2017

www.spingaren.nl