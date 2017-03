Spirituele retraites maken je gelukkig

Steeds meer mensen wenden zich tot spirituele, meditatieve en religieuze retraites als een manier om hun dagelijks leven te resetten en hun welzijn te verbeteren. Nu hebben onderzoekers ontdekt dat er veranderingen in de dopamine en serotonine-systemen in de hersenen van retraite deelnemers zijn, al na een zeven-daagse retraite. Dit wordt geassocieerd met positieve emoties en spirituele gevoelens, het geluk gevoel dus. In het bijzonder dopamine is verantwoordelijk voor cognitie, emotie en beweging, terwijl serotonine betrokken is bij emotionele regulering en stemming.

De deelnemers van de studie varieerden in leeftijd van 24 tot en met 76. Ze woonden in een retraite op basis van de geestelijke oefeningen ontwikkeld door St. Ignatius van Loyola die de Jezuïeten hebben gesticht. Na een ochtend sessie, brachten deelnemers het grootste deel van de dag door in stille contemplatie, gebed en reflectie en gingen naar een dagelijkse ontmoeting met een geestelijk begeleider voor begeleiding en inzichten. Na de terugkeer, volgden proefpersonen ook een aantal onderzoeken die duidelijke verbeteringen in hun fysieke gezondheid, spanning en vermoeidheid toonde. Zij hebben ook een toegenomen gevoel van zelf-transcendentie gemeld, die gecorreleerd is aan de verandering in de dopamine.