Deze stappen moet je nemen als een relatie slechter wordt

Als een relatie eenmaal niet meer werkt, voelen we dat in onze buik. De meesten van ons overschrijven dat gevoel met rationaliseren en rechtvaardigen waarom we zouden moeten blijven omdat we al enorm veel tijd, emotie en energie hebben geïnvesteerd. Deze afweermechanismen komen voort uit angst. Met als gevolg dat er niets veranderd, en de relatie alleen maar slechter wordt. Hier zijn zeven stappen om je te helpen uit een niet-bevredigende relatie te komen:

1. Wees duidelijk over de redenen

Herhaal het aantal keren dat dezelfde problemen keer op keer voorkwamen zonder dat je partner de noodzakelijke veranderingen heeft gemaakt. Wanneer je keer op keer discussieert over dezelfde problemen zonder oplossing, kan je er zeker van zijn dat deze relatie niet is waar je naar op zoek bent.

2. Bespreek je redenen met je partner

Bij het uit elkaar gaan zou je opnieuw een herhalend gesprek moeten voeren over de onopgeloste problemen die de relatie hebben beëindigd, terwijl je duidelijk moet zijn dat je niet langer bereid bent om verder te proberen, te communiceren of het te bespreken. Je hoeft geen energie te besteden aan het bewijzen van jezelf. Je moet gewoon je beslissing kenbaar maken.

3. Focus op de relatie, niet op de persoon

Alleen omdat de relatie niet werkte, betekent dat niet dat er iets inherent mis was met je partner. Het betekent simpelweg dat de relatie zelf in grote mate tekortschiet in het voldoen aan je behoeften en je wil niet langer in iets blijven dat je emotioneel achterlaat. Je neemt niet langer genoegen met minder dan je wil of verdient.

4. Bepaal de grenzen bij het uit elkaar gaan

Door uit elkaar te gaan kan je dat vervelend vinden voor je partner en kan je jezelf laten meeslepen door steeds opnieuw te praten over de situatie. Uiteindelijk kan je iemand geen betere afsluiting geven dan duidelijk tegen hem te zijn dat de relatie voorbij is en de redenen om het te beëindigen. Daarna is het aan hem. Laat hem na dit gesprek weten dat er geen discussie meer zal zijn. Je hebt alle informatie gegeven die hij nodig heeft.

5. Laat geen valse hoop achter

Er is echt niets gezonds aan een ‘afbouw’ break-up. Het grijze gebied is ongezond voor iedereen, vooral de persoon die nog steeds de relatie wil. Hij zal zich overal aan vasthouden. Als je echt van jezelf houdt en liefde en respect hebt voor je partner, moet je hem zeggen waar het op staat zodat hij uiteindelijk verder kan.

6. Verwacht dat je partner de volgende reacties heeft …

Schrikken, vragen stellen, huilen, woede, ruzie maken, bedelen, onderhandelen, stalken of zelfs uithalen op vernederende manieren, zoals onverwacht en ongevraagd in je ruimte verschijnen.

7. Neem afstand

Het zal emotioneel moeilijk zijn, maar je kunt beter geen contact met hem opnemen of naar plaatsen gaan waar jullie vroeger samen tijd doorbrachten. Verwijder hem van alle sociale media waar hij jou kan controleren. Je kunt het beste ten minste 6 maanden geen contact met hem opnemen voordat het contact wordt hervat, of helemaal niet. Iedereen heeft tijd nodig om erover heen te komen en zich aan te passen. Het is goed om liefde voor deze persoon te hebben, maar je moet accepteren dat je ervoor hebt gekozen om verder te gaan.