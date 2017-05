Steeds meer jongeren naar de cosmetisch chirurg

Meer dan 64% van de patiënten die het afgelopen jaar plastische of cosmetische ingrepen ondergingen waren onder de dertig jaar. Dit maakte de Academy of Facial and Reconstructive Surgery bekend. Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd onder 2.500 verschillende cosmetische- en plastische chirurgen.

Botox en fillers zijn de populairste ingrepen onder de jongeren. Jongeren zouden graag op een bekend persoon lijken. Uit onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 80% zich laat beïnvloeden door een bekend persoon. Ze bewonderen hun favoriete vlogger die in een vlog naar de cosmetisch arts gaat om haar lippen op te spuiten. Jongeren nemen het voorbeeld van een cosmetische ingreep net zo makkelijk over als de kleding die een influencer draagt.