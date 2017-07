Sterke vriendschappen onder vrouwen op de werkvloer verminderen conflict

Wanneer werkgevers een kantooromgeving stimuleren die positieve, sociale relaties tussen vrouwelijke collega’s ondersteunt, met name in de eerste plaats in mannen gedomineerde organisaties, zullen ze minder kans op conflicten tussen vrouwelijke werknemers ervaren, bevestigt nieuwe onderzoek. In het onderzoek werden 145 medewerkers op management-niveau ondervraagd over werkvloer dynamiek bij twee grote Amerikaanse bedrijven die hoofdzakelijk door mannen gedomineerde omgevingen waren, met minder dan een derde van de werknemers die vrouwen waren en onder de 15 procent van het senior management.

Uit de studie bleek dat, terwijl mannen en vrouwen even waarschijnlijk een moeilijke collega hebben, in vergelijking met mannen, vrouwen meer kans hebben om een andere vrouw als een moeilijke collega te noemen dan een man. Echter, deze tendens is verminderd bij vrouwen die meer vrouwelijke collega’s hebben voor sociale steun en vriendschap op het werk.