Stijltips voor de feestdagen

De feestdagen staan voor de deur, wat betekent: lekker eten en vele feestelijke gelegenheden. Daarbij hoort natuurlijk een feestelijke look. Het kan soms lastig zijn om deze te creëren, daarom hebben we wat tips op een rij gezet, waarmee we je kunnen helpen. Tijdens de feestdagen draait alles om opvallen, dus leef je uit!

1. Kleding

Het is het seizoen om te schitteren, dus je kan lekker uitpakken met kleding die je normaal misschien niet zo snel zal dragen. Denk aan een mooie cocktailjurk of een rok met pailletten, lovertjes of glitters of een glinsterend paar schoenen. Maar pas wel op dat het niet teveel van het goede wordt, je wilt er immers niet uitzien als een kerstboom. Zorg ook voor wat kleur in je look zodat je er extra feestelijk uitziet. Aangezien je naar buiten gaat en het waarschijnlijk koud zal zijn, is een chique jas een must. Zorg ervoor dat je één kiest die perfect bij je outfit past.

2. Ondergoed

Naast je kleding moet natuurlijk ook je ondergoed er goed uitzien, alhoewel niemand (behalve je partner) het zal zien. Maar je voelt je er wel meer sexy door! Draag een mooi setje lingerie dat, indien nodig, corrigerend werkt.

2. Sieraden

Tijdens de feestdagen zie je vaak opvallende, grote sieraden waarmee een statement wordt gemaakt. En dat kan ook als de rest van je look simpel is. Als je ervoor kiest om sprankelende kleding te dragen kun je het beste je sieraden wat minder opvallend houden, en gaan voor een verfijnde look, zoals deze Mi Moneda Ketting en Mi Moneda armband. Daarmee zit je altijd goed.

3. Kapsel

Ook met je haar mag je flink uitpakken tijdens de feestdagen. Experimenteer van tevoren met verschillende kapsels, zodat je op de dag zelf precies weet hoe het moet. Denk aan opgestoken haar, een mooie knot of een hoge staart. Zorg er in ieder geval voor dat je haar anders zit dan normaal.

4. Make-up

Probeer eens een gedurfde, feestelijke beauty look met de feestdagen. Denk aan smokey eyes, gedurfde rode lippen, gouden oogschaduw of glitter make-up. We weten allemaal dat deze looks zeker niet geschikt zijn voor elke dag, dus is het fijn iets te proberen wat meer uitdagend is dan je normaal zou doen.