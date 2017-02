Stokke Xplory all black

De Stokke Xplory is vanaf nu beschikbaar met een volledig zwart frame. De combinatie van contrasterende texturen als glanzend metaal en mat polymeer geeft hem extra diepte en maakt dat het een opvallende verschijning is in het land der wandelwagens. Het maakt niet uit wat je stijl is: zwart kan altijd. De Stokke Xplory heeft aanpasbare zithoogte die net wat hoger reikt dan de gemiddelde wandelwagen. Dit brengt je baby dichtbij en dat bevordert interactie en oogcontact. De aanpasbare zithoogte maakt het bovendien heel gemakkelijk om aan café- en restauranttafels aan te schuiven.

Stokke Xplory Black bevat:

– Wandelwagenstoel met boodschappentas

– Parasol

– Matchende bekerhouder

De wandelwagen is verkrijgbaar vanaf €1099,-.