Strandconcert Live on the Beach met Anouk

De meest succesvolle rockzangeres van Nederland, Anouk, zal deze zomer een groots concert geven op het strand van Scheveningen. Het Live on the Beach strandconcert vindt plaats op vrijdag 8 september. Het is voor het eerst dat Anouk zo’n groot concert op het Scheveningse strand geeft. Na Di-rect, Golden Earring en Marco Borsato zal dit jaar Anouk optreden tijdens de vierde editie van het jaarlijkse strandconcert Live on the Beach. Een evenement dat naast muziek ook uniek is door de ongedwongen sfeer en de fantastische locatie.

Anouk: “Ik ken inmiddels alle concertzalen en stadions van binnen en buiten, maar dit is voor mij wel een heel bijzondere plek. Ik heb ontzettend veel zin om samen met mijn band op het Scheveningse strand op te treden.”

De voorverkoop voor het concert van Anouk is reeds gestart via www.ticketmaster.nl. Het voorprogramma zal verzorgd worden door de bands Piñata en Friends of the Family.

Live on the Beach vrijdag 8 september: Anouk, Piñata en Friends of the Family

Locatie: Strand van Scheveningen t.h.v. noordelijk havenhoofd Den Haag

Ticketprijs: € 35,00 (excl. Servicekosten)