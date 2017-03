Strandconcert Live on the Beach met Doe Maar

Doe Maar zal deze zomer een groots concert geven op het strand van Scheveningen. Het strandconcert zal op zaterdag 9 september plaatsvinden ter hoogte van het Noordelijk Havenhoofd. Begin jaren tachtig ontketende Doe Maar een ware rage in Nederland die vergelijkbaar was met die van The Beatles in hun hoogtijdagen. De band van Henny Vrienten en Ernst Jansz scoorde grote hits als ‘Doris Day’, ‘Is Dit Alles’, ‘Smoorverliefd’ en ‘1 Nacht Alleen’. In 1984 nam de band afscheid maar kon het optreden niet laten. Er volgden uitverkochte reünieconcerten, met vorig jaar zelfs drie keer een uitverkocht Ziggo Dome.

Niet alleen Doe Maar zal deze avond op het podium staan. Voorafgaand aan het strandconcert zullen ook de populaire artiesten Gers Pardoel, Splendid en Diggy Dex optreden. De voorverkoop voor Doe Maar Live on the Beach start donderdag 2 maart om 10:00 uur.

Al eerder is bekend gemaakt dat ook rockzangeres Anouk deze zomer tijdens Live on the Beach op het strand van Scheveningen zal optreden. Het concert van Anouk zal plaatsvinden op vrijdag 8 september.

Live on the Beach zaterdag 9 september:

DOE MAAR, Diggy Dex, Splendid en Gers Pardoel

Locatie: Strand van Scheveningen t.h.v. noordelijk havenhoofd Den Haag

Tickets: www.ticketmaster.nl

Ticketprijs: € 35,00 (excl. servicekosten)