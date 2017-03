Stress van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven hebben meer impact op vrouwen

Nieuw onderzoek heeft de potentiële genderkloof op het gebied van stress benadrukt, met vrouwen die een hogere spanning rapporteren van gebeurtenissen in het leven, zoals de dood van een geliefde, ziekte en het verlies van hun smartphone. De studie vroeg meer dan 2000 mensen om te beoordelen hoe zwaar ze de belangrijke gebeurtenissen in het leven vonden – en voor elk evenement, ervaren vrouwen meer stress dan mannen. Het grootste verschil was in de stress als gevolg van de dreiging van het terrorisme en de kleinste voor de komst van het eerste kind.

De resultaten voor sommige gebeurtenissen wijzen op toenemende stress met de leeftijd, het sterkst voor lange termijn problemen zoals ziekte of een gevangenisstraf. Uitzonderingen op deze trend was het verlies van een smartphone, die past bij de bijkomende moeilijkheden die sterk verbonden zijn met jongere generaties, en de komst van een eerste kind. Dit was het hoogst gewaardeerd door degenen tussen de 25-34.