Studie werpt licht op orgasme frequentie bij mensen met verschillende seksuele voorkeuren

Er is een opmerkelijk verschil tussen heteroseksuele mannen en vrouwen in de frequentie van een orgasme tijdens de seks. Weinig is echter bekend over seksuele voorkeur’s verschillen in orgasme frequentie. Een Amerikaanse studie onderzocht hoe meer dan 30 verschillende eigenschappen of gedragingen in verband werden gebracht met een frequentie van een orgasme als seksueel intiem in de afgelopen maand.

Er werden 52.588 volwassenen geanalyseerd waarvan 26.032 heteroseksuele mannen, 452 homoseksuele mannen, 550 biseksuele mannen, 340 lesbische vrouwen, 1112 biseksuele vrouwen en 24.102 heteroseksuele vrouwen. Heteroseksuele mannen hadden de meeste kans om te zeggen dat ze meestal altijd een orgasme bereikten wanneer ze seksueel intiem waren (95%), gevolgd door homoseksuele mannen (89%), biseksuele mannen (88%), lesbische vrouwen (86%), biseksuele vrouwen (66%), en heteroseksuele vrouwen (65%).

In vergelijking met vrouwen die minder vaak een orgasme bereikten, hadden vrouwen die vaker een orgasme hadden meer kans om: meer orale seks te krijgen, langdurige seks, meer tevreden met hun relatie te zijn, vragen wat ze willen in bed, prijzen hun partner als ze iets deden in bed, bellen/e-mailen om te plagen over iets seksueels, dragen sexy lingerie, proberen nieuwe seksuele posities, anale stimulatie, hun fantasieën, praten sexy en uiten liefde tijdens de seks. Vrouwen hadden meer kans op een orgasme als bij hun laatste seksuele ontmoeting diepe zoenen, handmatige genitale stimulatie, en/of orale seks was opgenomen in aanvulling op vaginale geslachtsgemeenschap.