Summer Dance Forever Festival 2017

Summer Dance Forever is een van de belangrijkste urban dans festivals in de wereld. Zowel in Nederland als daarbuiten biedt Summer Dance Forever een mix die uniek genoemd mag worden. Het stadsfestival vindt van 15 tot en met 23 augustus in onder meer DeLaMar Theater, Melkweg, Paradiso, Stadsschouwburg Amsterdam, de Theaterschool en het Vondelpark Openluchttheater. Een week lang zijn deze locaties het toneel voor dansvoorstellingen, battles, workshops, masterclasses van het allerhoogste niveau waar topdansers uit de hele wereld aan deelnemen. Voor wie altijd al heeft willen weten wat de stand van zaken is op het gebied van urban dans, biedt Summer Dance Forever het internationale publiek gedurende negen dagen een volledig overzicht. Het festival vormt de plek waar je de grootste urban dansers van deze tijd ziet.

Meer informatie via www.summerdanceforever.com.