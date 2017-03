Taco Bell opent eerste vestiging in Nederland

Taco Bell, ’s werelds grootste restaurant met Mexicaanse invloeden, opent komende maand zijn eerste Nederlandse vestiging in Eindhoven. Taco Bell is wereldwijd bekend om zijn crunchy taco’s, burrito’s, nacho’s, Cruchwraps Supremes en quesadilla’s met lekkere en verse ingrediënten en goede service. Het nieuwe restaurant is het eerste van de ruim twintig geplande restaurants in Nederland in de komende vier jaar.

De nieuwe vestiging, in het populaire winkel- en horecagebied van Eindhoven, wordt een ontmoetingsplek met een ontspannen sfeer. Het restaurant heeft een urban design met Californische invloeden en er komt een muur met een kunstwerk van lokale designers. Het pand heeft tachtig zitplaatsen, gratis wifi en oplaadpunten voor telefoons en laptops.

Naast de befaamde crunchy taco’s, burrito’s en nacho’s, staat er een nieuw soort quesadilla op de kaart. Speciaal voor de Nederlandse markt wordt er verse Pico de Gallo salsa toegevoegd. Gasten hebben bij alle maaltijden de keuze uit vier verschillende soorten vlees: spicy chicken, grilled chicken, seasoned beef en slow cooked pulled pork. Ook is er een vegetarische variant met bonen. Om de Mexicaanse sfeer te versterken, kunnen gasten ook kiezen uit een Mexicaans of normaal biertje of een van de bekende frisdranken.