Teams werken beter als ze je vrienden omvatten

Hier is iets waar jij en je baas het erover eens kunnen zijn: Teams op de werkplek zijn beter als ze je vrienden omvatten. Onderzoekers analyseerden de resultaten van 26 verschillende studies en vonden dat teams bestaande uit vrienden beter presteerden op een aantal taken dan groepen kennissen of vreemden. Teams met vrienden waren bijzonder effectief toen de groepen groter waren en hun focus was op het maximaliseren van de output.

De onderzoekers analyseren studies over teams die deelnemers met gevestigde vriendschappen gebruikten en die teams bevatten met niet-vrienden of kennissen als vergelijkingsgroep. Alle studies hebben ook een duidelijk gemeten taakprestatie. Uiteindelijk omvatten de 26 studies die ze analyseerden 1.016 groepen met 3.467 deelnemers. In het algemeen lieten de resultaten zien dat vriendschapsgroepen een duidelijk prestatie voordeel hadden, of de taken nou fysieke kracht of hersenen vereisten. Het voordeel werd gevonden in alle leeftijdsgroepen. Hoe groter de teams die werden bestudeerd, hoe groter het positieve effect van vriendschapsgroepen, vond de studie. Uit de bevindingen bleek dat vriendschapsgroepen beter in taken waren waar gestreefd werd waar het doel om de meeste output te produceren, maar het had geen voordeel als het doel was om de optimale oplossing voor een probleem te vinden.