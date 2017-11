Dit zijn de technologie trends voor 2018

Technologie is een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. We worden wakker met een alarm op onze smartphone, we chatten met Whatsapp, we lezen nieuwtjes op diverse devices, we bekijken Instagram feeds en YouTube-video’s, we controleren e-mails, houden onze agenda bij, beheren onze verwarming en smart tv, enzovoort, alles wordt uitgevoerd vanuit onze mobiele apparaten. Wat doen we volgend jaar? We hebben hier enkele technologie trends voor 2018 op een rij gezet, die jaarlijks gepresenteerd worden op de IFA in Berlijn, de belangrijkste technologiemarkt ter wereld, en de DSM, een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf dat actief is in verschillende branches.

Mobiel en contactloos betalen worden de nieuwe standaard

We hebben er al volop mee kunnen kennismaken; contactloos betalen met je bankpas en mobiele telefoon. Deze trend blijft doorzetten en wordt alleen maar gebruiksvriendelijker en veiliger. Mobiele betalingen zijn de toekomst en een blijvertje.

Drones

Drones zijn, en blijven, een opkomende elektronische gadget. Deze gadgets zijn er al enkele jaren, en veel mensen hebben deze technologie omarmd. Drones komen in verschillende soorten en maten, en ze zullen alleen maar beter worden en meer kunnen, waardoor we binnenkort allemaal een drone willen hebben.

Smart TV & Audio

Hoewel de meeste mensen vandaag de dag al een Smart TV in huis hebben, zullen toekomstige trends en veranderingen in deze sector vooral verband houden met ontwerp en beeldkwaliteit. De beeldschermen worden scherper, meer gedetailleerd en levendiger. Qua ontwerp worden displays constant groter, ultra-dunner en meer flexibeler. Ultra-slanke HD tv-schermen die overgaan in de muren, hi-fi muziekcomponenten die optimale geluiden bevatten, camera’s die 360-graden video’s maken, stembesturing voor media en een volledig op mobiele apparaten aangesloten huis.

Smartphones

Wat de nieuwste smartphones betreft, deze worden steeds beter, sneller en intelligenter met meerdere secundaire telefoonfuncties. Ook worden features zoals buigbare en flexibele displays verwacht. We kopen onze telefoons ook vaker los, en kiezen voor een meer flexibeler sim only abonnement. Een sim only abonnement is kort gezegd een abonnement zonder nieuw toestel, en je betaald alleen voor het gebruik van het netwerk, dus niet voor een maandelijkse afbetaling voor een toestel. Sim only abonnementen zijn dus handig als je nergens aan wilt vastzitten. Ook het aanzetten van artificial intelligence wordt een mogelijkheid, waardoor de smartphone nog dichter bij ons komt te staan.

Gezondheid & Fitness Trackers

Slimme gezondheids- en fitness gadgets zijn er al jaren, en de vraag naar deze producten blijft groeien. Deze gadgets hebben een overvloed aan verschillende gezondheidsfuncties, waaronder stappentellers, calorie tellers, hartslagmonitoren, bloeddruk sensoren en nog veel meer. Nieuwe apparaten in deze industrie zullen naar verwachting nog nauwkeuriger worden en, belangrijker nog, betaalbaarder. Dit zorgt ervoor dat meerdere mensen zich deze gezonde gadgets kunnen veroorloven.