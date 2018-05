Tekenen dat je een boekennerd bent

Lezen is geweldig. Het is ontspannend, leerzaam en het verbetert je intelligentie. Maar niet iedereen ziet het zo. Als je dit artikel leest, weet je eigenlijk al dat je een boekennerd bent. Heb je zekerheid nodig? Als je jezelf herkent in een of de meeste van deze tekenen, dan weet je het.

1. Dag slaap! Het is niet ongewoon dat je de hele nacht wakker blijft, want je wilt de plot van het verhaal weten, ook al kost het je je slaap.

2. Het is je enige hobby. Terwijl je vriendinnen de straten onveilig maken, ben jij meestal te vinden op de bank met een boek in je hand.

3. Het enige waar je aan denkt, is de release van het volgende boek.

4. Het eerste wat je doet met een nieuw boek is het ruiken.

5. Je voelt je serieus verbonden met de personages in het boek.

6. Je hebt een oneindige liefde voor boekenwinkels.

7. Je hebt boeken al gelezen voordat ze populair werden nadat hun film werd uitgebracht.

8. Je bent gefocust op grammatica fouten van anderen.

9. Je vindt het leuker om naar een bibliotheek te gaan dan te gaan shoppen.

10. Waar je ook bent of waar je daarvoor ook bent, als je langs een boekwinkel loopt, moet je naar binnen gaan.

11. Als je naar een verfilming van een boek kijkt ben je teleurgesteld omdat er zoveel ontbreekt.

12. Een van de vervelendste beslissingen die je moet nemen, is welk boek hierna te lezen.

13. Je begrijpt niet dat er mensen zijn die beweren dat de film beter was dan het boek.

14. Je bent een fervent lezer als je duidelijk wacht op een vervolg van het boek.

15. Je boekencollectie is zo gegroeid dat je geen plekken meer hebt om je boeken te bewaren.

16. Je haat het om tijdens het lezen onderbroken te worden.

17. Je weigert een e-book reader te kopen omdat die dingen slechts een excuus zijn voor niet-boekenliefhebbers om zich voor te doen als boekenliefhebbers.

18. Wanneer iemand je vraagt ​​wat je favoriete boek is, kun je niet maar één noemen.

19. Wanneer mensen zeggen dat je te veel leest, wil je ze het liefst niet meer in je leven hebben.

20. Als je verliefd bent op iemand die niet leest, zet dat je relatie onder druk.

21. Wanneer andere mensen nadenken over welke kleding ze op vakantie moeten brengen, ben je diep in gedachten over welke boeken je moet inpakken.

22. Je hebt er een hekel aan dat mensen of websites het einde van boeken onthullen.

23. Als kind, als je als straf naar je kamer werd gestuurd, was je blij omdat het betekende dat je lekker rustig een boek kon lezen.

24. Als een personage in een boek doodgaat heb je er moeite mee.

25. Je koopt boeken sneller dan je ze kunt lezen en hebt een plank met boeken die je binnenkort kunt lezen.

26. Op het moment dat het boek eindigt, ben je verdrietig omdat je avontuur en opwinding achter je moet laten en terug moet gaan naar de normale routine.

27. Maar aan de andere kant ben je ook weer blij, want het betekend dat je met een nieuw boek kunt beginnen.