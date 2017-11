Tekenen dat je een briljant kind hebt

Ieder kind is natuurlijk geweldig, maar sommigen kinderen steken net iets boven het gemiddelde uit, en zijn wat slimmer. Maar hoe weet je of jou zoon of dochter boven het gemiddelde, zelfs briljant is? Een begaafd kind kan enkele van onderstaande gedragingen vertonen:

* Een ongewoon geheugen

* Vroege intellectuele mijlpalen halen

* Vroeg kunnen lezen

* Ongewone hobby’s of interesses of een grondige kennis van bepaalde onderwerpen

* Intolerantie van andere kinderen

* Een bewustzijn van wereldgebeurtenissen

* Stelt zichzelf onmogelijke hoge normen

* Kan een hoge presteerder zijn

* Geeft de voorkeur aan tijd doorbrengen met volwassenen of in eenzame bezigheden

* Houdt van praten

* Stelt de hele tijd vragen

* Leert gemakkelijk

* Een ontwikkeld gevoel voor humor

* Muzikaal aangelegd

* Houdt van controle

* Maakt aanvullende regels voor spelletjes

* Extrovert/introvert