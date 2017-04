Tekenen dat je vast zit in een stijl sleur

We zijn er helemaal voor dat je een eigen stijl moet hebben, maar soms kan deze wat saai worden en heb je er meer dan genoeg van. Als je je begint af te vragen of je echt de juiste type kleding draagt voor je leeftijd, lichaam en levensstijl, en wanneer je beseft dat je dag in dag uit dezelfde items te lang draagt, kan het zijn dat je vast zit in een stijl sleur. Hieronder de tekenen.

1 Je garderobe bestaat uit twee of drie dominante kledingstijlen

2 Je draagt elke keer hetzelfde

3 Je voeten doen pijn als je een andere schoen draagt

4 Je draag elke keer als je uitgaat je Little Black Dress

5 Je bent trouw aan een merk

6 Je bent een impuls shopper

7 Je garderobe is de definitie van monochroom

8 Je kan je de laatste keer niet herinneren wanneer je een andere handtas gebruikte

9 Je jeans zijn ouder dan je kinderen

10 Je hebt je favoriete kledingstuk in meerdere kleuren

11 Je hebt in geen tijden iets nieuws gekocht

12 Elke dag zeg je dat je niets hebt om aan te trekken

13 Je hebt al heel lang dezelfde accessoires

14 Je kan je de laatste keer niet herinneren dat je een ander kapsel had