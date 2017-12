Tekenen dat de man in je leven afhankelijk is

Elke vrouw wil een man in haar leven hebben die ze “nodig” heeft. Maar er zijn verschillende graden van iemand nodig hebben. We willen iemand die steun zoekt als het moeilijk wordt, die onvoorwaardelijke liefde geeft wanneer het het hardst nodig is, en die advies kan geven als het moeilijk wordt. Dat is normaal. Maar met een afhankelijke man is dat anders. Hij heeft ons nodig om te functioneren, te werken en te overleven. Dat kan heel overweldigend en verstikkend zijn. Wat is het verschil tussen een man die jou nodig heeft en een afhankelijke man? Hieronder de tekenen.

1. Hij weet niet hoe huishoudelijke apparaten werken. Een afhankelijke man gaat rechtstreeks van moeders huis naar de jouwe en leert nooit de basis van het leven, zoals hoe je de vaatwasser, de wasmachine, het gasfornuis of de koelkast moet bedienen.

2. Hij kan niets alleen doen. Hij kan letterlijk niets doen zonder iemand aan zijn zijde.

3. Hij klaagt over je dat je de hele tijd uitgaat. Hij wil dat je dag en nacht helemaal voor hem bent.

4. Hij wil elk moment bij je zijn. Zijn favoriete uitdrukking is: “Nee, ga niet, blijf gewoon.”

5. Hij kan geen beslissing nemen zonder overleg. “Wat denk je?” Is het antwoord op elke beslissing die hij alleen moet nemen.

6. Hij houdt veel van zijn moeder. Deze mannen leren hun afhankelijkheid van een overbezorgde moeder.

7. Als hij ziek is, is het net een baby. Een afhankelijke man wil dat je van het werk komt, naast hem gaat zitten en de hele dag voor hem zorgt.

8. Hij zit te dichtbij, de hele tijd. Je hebt het gevoel dat je nooit een moment alleen kunt zijn.

9. Hij heeft geen vrienden, hij is liever bij jou. Een afhankelijke man heeft geen vrienden nodig, jij bent de enige die hij nodig heeft in zijn leven.

10. Hij wil je hand vasthouden, waar je ook gaat. Nee, blijf….

11. Hij wil constant weten waar je bent en waar je naartoe gaat. Je moet alles vertellen wat je de hele dag hebt gedaan. Hij wil geen enkel moment van ‘jou’ missen.

12. Hij blijft je bellen of berichtjes sturen vanaf het moment dat je weggaat tot het moment dat je terug bent. Ik hou meer van je …

13. Hij kent zijn eigen kleding of schoenmaat niet. Hij heeft nooit moeten leren welke kleding- of schoenmaat hij draagt. Iemand anders heeft altijd zijn kleding gekocht.

14. Hij wil je overal vergezellen. Het maakt niet uit waar je gaat, hij begrijpt gewoon niet dat je niet alle dingen samen hoeft te doen.

15. Je moet zijn kleren voor hem uitzoeken omdat hij niet weet wat bij elkaar past. Hij heeft nooit geleerd dat bepaalde prints niet matchen.

16. Hij wil dat je zijn lunch maakt voor het werk. Dit kan of wil hij niet zelf doen.

17. Hij heeft geen eigen mening, die van jou is van hem. “Ik weet het niet, wat wil jij doen?”,

18. Hij kan zijn eigen rekeningen niet betalen. Het betalen van rekeningen is een ongemak. Iemand anders moet voor hem zorgen.

19. Hij heeft je nodig om een ​​budget voor hem te maken, omdat hij onmogelijk zijn eigen geld kan beheren.

20. Je moet hem herinneren aan basisdingen als: “Poets je je tanden vanochtend?” Je voelt meer als zijn moeder dan zijn vriendin!

21. Hij ruimt zijn rotzooi meestal niet op. Hij wacht tot iemand het voor hem doet.