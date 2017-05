Tekenen dat je een moderne reiziger bent

Als je meer dan 21 landen hebt bezocht, op een wijnproeverij tour bent geweest, je hotels uitkiest op basis van de sterkte van de Wi-Fi en je haalt je reis inspiratie uit social media “influencers” – dan zou je wel eens een moderne reiziger kunnen zijn. Ben jij er een? Hieronder de tekenen.

• Je verkiest sight-seeing boven feesten

• Je respecteert de lokale culturen en gebruiken

• Je geniet net zoveel van stedentrips als strandvakanties

• Je eet bij lokale restaurants in plaats van waar toeristen worden afgezet

• Je plant genoeg – maar niet alles

• Je geeft de voorkeur aan lokale bieren en wijnen

• Je kiest ervaringen boven pakket reizen

• Je houdt net zo veel van korte afstand’s reizen als lange afstand

• Je gaat mee met de stroom

• Je weet om te gaan met je reis budget

• Je gelooft dat de reis net zo belangrijk is als de bestemming

• Je gaat altijd op zoek naar manieren om je reis zo aangenaam mogelijk te maken

• Je kiest plaatsen om te bezoeken op basis van voedsel en cultuur

• Je bent blij met het onverwachte

• Je vakantie’s zijn authentieke ervaringen

• Je maakt nieuwe vrienden waar je ook bent

• Je zoekt altijd naar manieren om het meest uit je tijd te halen

• Je probeert altijd manieren te vinden om wachtrijen te vermijden

• Je bent soms uit je comfort zone

• Je maakt regelmatig een praatje met een vreemdeling op een reis

• Je hebt meer dan 3 verschillende adapters in huis

• Je leert wat van de taal voordat je aankomt

• Je hebt een Kindle

• Je bent altijd op jacht voor de perfecte foto

• Je kiest hotels op basis van of ze gratis Wi-Fi en andere technologieën hebben

• Je bent altijd je volgende grote reis aan het plannen

• Je beschikt over reis apps op je smartphone

• Je geeft de voorkeur aan reizen met de trein in plaats van het vliegtuig

• Je hebt graag alle reisdocumenten op je smartphone

• Je volgt geen gidsen en vraagt in plaats daarvan je collega’s naar verborgen pareltjes

• Je hebt een favoriete plek om te eten in meer dan 5 Europese steden

• Je date dagelijks je Instagram en/of Facebook account up terwijl je op vakantie bent

• Je hebt 21 landen of meer bezocht

• Mensen komen bij je voor reisadviezen

• Je kiest milieuvriendelijk rijden over andere opties als dat mogelijk is

• Je huurt huizen van andere mensen

• Je krijgt je inzichten van de sociale media influencers

• Je bent op een wijnproeverij vakantie geweest of hebt druiven geplukt in een wijngaard

• Je hebt aan bungee jumpen gedaan

• Je hebt je PADI

• Je hebt gezwommen met haaien