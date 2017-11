Tekenen dat je succesvol zult zijn in wat je ook doet

We definiëren succes allemaal verschillend. Tegelijkertijd delen zeer succesvolle mensen echter een aantal gemeenschappelijke kenmerken en houdingen. Ze zijn bereid zich kwetsbaar op te stellen, hebben emotionele pieken en dalen en nemen het risico van publieke en privé mislukkingen. Ze willen op hun eigen voorwaarden slagen. Hier zijn negen manieren om te weten of je hebt wat nodig is om succesvol te zijn:

1. Je geniet van het slagen door anderen

Talent is natuurlijk belangrijk, maar het vermogen om samen te werken, ego’s die samen door een deur kunnen en individuele offers brengen als dat nodig is, is de enige manier waarop een team slaagt. Daarom leggen succesvolle mensen de nadruk op het individu in plaats van op de positie, het team in plaats van de hiërarchie, en vooral, het behalen van geluk en succes door het geluk en de prestaties van anderen.

2. Je creëert kanzen

De meeste mensen kiezen eenvoudigweg uit A of B. Mensen op het pad naar succes bladeren vaak door A en B en maken vervolgens hun eigen C. Je kunt kijken naar de reeks keuzes die zich aandienen, de best beschikbare optie kiezen en proberen deze te laten passen. Of je kunt doen wat de echte ondernemer doet: zoek de best denkbare optie uit en maak hem dan beschikbaar.

3. De stem in je hoofd is luider dan elke andere stem die je hoort

Anderen kunnen twijfelen. Anderen kunnen kritiek leveren. Anderen kunnen oordelen en kleineren en afkeuren. Het maakt je niet uit. Je ziet al die meningen voor wat ze zijn: niet goed, niet verkeerd, alleen gegevens. Dus je zift die gegevens door voor de dingen die je kunt gebruiken. De rest negeer je. Waarom? Je mag de mening van anderen respecteren, maar je gelooft in je ideeën, je capaciteiten, je wil en doorzettingsvermogen en toewijding. Je gelooft in jezelf. En dat maakt dat je je leven op jouw manier wilt leven, en niet op een andere manier.

4. Je gelooft dat hoe je het spel speelt, echt belangrijker is dan of je wint of verliest

Als je op weg bent naar succes, zou je liever falen op je eigen voorwaarden dan slagen door iemand anders. Je reikt liever naar je eigen toekomst dan dat je de toekomst in andermans handen legt. Natuurlijk wil je winnen. Maar je wilt de regels veranderen, je eigen speelveld maken en het spel winnen dat je wilt spelen, omdat het winnen van een spel als je gedwongen wordt om te spelen, nog steeds het gevoel heeft verloren te hebben.

5. Je hoeft niet gedisciplineerd te zijn, omdat je niet kunt wachten om alle dingen te doen die je dichter bij je doelen brengen

Discipline komt vaak neer op het vinden van een manier om de dingen te doen die je moet doen. Succesvolle mensen kunnen niet wachten om de dingen te doen die ze moeten doen. Ze hebben doelen en dromen, en ze weten dat elke taak die ze voltooien hen een stap dichter bij het bereiken van die dingen brengt. Dat is de reden waarom mensen die op weg zijn naar succes plezier kunnen hebben bij het uitvoeren van zelfs de meest alledaagse taken. Wanneer er een duidelijk zicht is tussen wat je doet en waar je naartoe wilt, is werk niet langer alleen maar werk.

6. Je wilt niet gewoon een vaardigheid verwerven en vervolgens via een routine leven

Sommige mensen werken om een ​​vaardigheid te verwerven of een positie te bereiken, zodat ze kunnen ontspannen, comfortabel zijn in hun kunnen en kennis. Ze hebben hard gewerkt en ze zijn tevreden. Mensen op weg naar succes haten de tevredenheid die een verworven vaardigheid met zich meebrengt. Ze haten het comfort dat een prestatie biedt. Ze zien verworven vaardigheden als een basis voor het verwerven van meer vaardigheden. Ze zien prestaties als platforms voor verdere prestaties.

7. Je bent een fan van andere succesvolle mensen

Bij het werken voor een groot bedrijf gaat persoonlijk succes meestal ten koste van anderen. Als je wordt gepromoveerd, doet iemand anders dat niet. Als je een kans krijgt, doet iemand anders dat niet. Daarom is het erg moeilijk om het succes van anderen niet te misgunnen – het is moeilijk om oprecht blij te zijn voor een collega als je teleurgesteld bent. Aan de andere kant houden succesvolle mensen van wanneer anderen gedijen. Ze weten dat er genoeg is voor iedereen. Succesvolle mensen zien de prestaties van anderen als inspirerend, en als een bevestiging dat creativiteit en hard werken lonend zijn.

8. Je bent bereid om een ​​beweging te starten

We houden er allemaal van om erbij te horen, om te voelen dat we geestverwanten zijn, en dat is waarom sommige ideeën snel volgelingen krijgen en waarom bewegingen groots kunnen worden.

Deelnemen aan een menigte is geweldig. Maar elke beweging begint met één persoon die durft op te staan, alleen, onbeschermd en kwetsbaar, en anders te zijn – om te zeggen wat anderen niet zeggen, om te doen wat anderen niet doen, om een ​​kans te nemen en de gevolgen te accepteren.

Wat maakt mensen op weg naar succes zo bereid om dat risico te nemen?

9. Je denkt: “Waarom ik niet?”

Ongeacht het streven, is succes moeilijk te bereiken. Dat is waarom we allemaal soms falen. En wanneer we dat doen, is het gemakkelijk om te bepalen of evenementen buiten onze macht lagen. Het is gemakkelijk om je depressief te voelen en je af te vragen: “Waarom krijg ik nooit de kansen die andere mensen krijgen?” Of “Waarom zijn mijn vrienden niet meer ondersteunend?” Of “Waarom kan ik geen pauze nemen?” Kortom, het is gemakkelijk om te denken: “Waarom ik?” Echt succesvolle mensen stellen een andere vraag: “Waarom ik niet?”