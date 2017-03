Er is geen echt punt om in een relatie te blijven waar je je echt hard voor moet werken. Aan alle relaties moet je werken, maar er is een grens en je zal zeker niet alle inspanningen moeten doen. Als je een van onderstaande tekenen ziet, is het tijd om na te gaan waar je bent en of het de moeite waard is om te blijven of je verlies te nemen en verder te gaan.

1. Hij liegt

Hij had geen tijd voor je omdat hij moest werken, maar je bent erachter gekomen dat hij uit was. Of hij lijkt altijd zijn portemonnee te zijn “vergeten”. Hij zegt dat hij om 6 uur zou komen maar hij komt pas om 11.00 uur aan dansen. Al deze kleine rode vlaggen zijn tekenen dat het tijd is om verder te gaan. Hij is niet eerlijk, en je kunt nooit geloven dat wat hij je te vertellen heeft waar is.

2. Hij voelt meer als een project dan een vriend

Er is zo veel goeds aan hem, maar er zijn zo veel dingen verkeerd. Hij kan eens in de zoveel tijd een lekkere maaltijd koken, maar hij wast nooit af. Hij weet niet hoe hij zich moet kleden, behalve voor tv-kijken op de bank.

Deze ergernissen zullen alleen maar toenemen met de tijd, dus als je het gevoel hebt dat je over hem moet bemoederen, stel je dan voor hoe het later zal zijn. Doe jezelf (en hem) een plezier en ga verder.

3. Hij negeert je in het openbaar

Je ziet hem in de verte op straat of bij de kassa van de supermarkt. Jij zwaait, maar hij zwaait niet terug. Je probeert het weer. Hij kijkt naar je, geeft je een knikje, dan draait hij zijn hoofd, zodat hij je niet ziet. Hij lijkt niet blij je te zien, maar eerder beschaamd. Dit is een groot teken! Negeer hem vanaf dat moment.

4. Geen goed gevoel

Jij denkt misschien dat hij geweldig is, maar je vrienden en familie hebben er geen goed gevoel bij. Je hoeft zeker niet naar alles te luisteren wat je familie en vrienden zeggen, maar neem in ieder geval een stap terug en overweeg op zijn minst wat ze zeggen. Het kan zijn dat je in de greep bent van een nieuwe romance en de andere kant niet wilt zien, terwijl zij niet worden gehinderd door deze roze bril.

5. Hij belt je alleen voor het slapengaan

Je hebt de hele dag niets van hem gehoord. Je kan zelfs hebben gebeld of ge-sms’t of ge-whatsapped, zonder enige reactie. Wanneer je naar bed gaat krijg je een bericht, zal ik langskomen? Als dit een veel voorkomende scène met hem is, dan ziet hij je als Friends with Benefits. Tijd om te stoppen.

6. Je kat doet meer moeite dan hem

Zoals de meesten van ons weten, zal een kat alleen aandacht aan je besteden als het iets moet of als hij wil worden geaaid. Hoewel dat de aard van een kat is, is het niet de aard van een man die echt geïnteresseerd in je is en langdurige relatie met je wil. Het is niet veel moeite om af en toe een berichtje te sturen of je bellen om te vragen hoe het met je gaat. Als je meer aandacht krijgt van je kat dan van hem, neem dan afscheid en neem nog een kat.

7. Hij is te glad

Als je op zoek bent naar een man dan wil je natuurlijk dat het gesprek gemakkelijk gaat en niet al te lastig is.

Maar als het te makkelijk lijkt, alsof hij zijn zinnen uit een romantische film heeft gehaald, dan weet je dat hij gewoon wat zegt en niet oprecht is. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk zo.

8. Hij is te geheimzinnig

Hij is altijd druk, maar geheimzinnig over waar hij druk mee is. Hij heeft nooit genoeg tijd om met je te praten en als jullie samen zijn, sluipt hij weg om een gesprek aan te nemen. Of hij heeft iets te verbergen voor jou of hij geeft gewoon niet genoeg om je om zijn leven met je te delen.

9. Hij heeft een gekke ex

Een heleboel mensen hebben exen, maar dan is er die gekke ex die hem gewoon niet wil laten gaan. Ze belt hem nog of stuurt berichtjes, maakt hatelijk opmerkingen en hij reageert nog steeds. Overduidelijk is er nog steeds iets tussen deze twee, en je kan hem beter laten gaan zodat ze die dingen kunnen uit zoeken.

10. Hij heeft een vriendin

Hij probeert je te versieren, en hij kan jezelf vertellen dat ze uit elkaar gaan of een open relatie hebben. Met zoveel vissen in de zee, vis niet degene eruit die al een vriendin heeft. Niemand hoeft dat soort drama, en als hij zijn vriendin dat aan doet, zal hij dat ook met jou en andere vrouwen doen.