Tekenen dat het tijd is om je relatie te beëindigen

Relaties maken deel uit van het leven van iedereen. We willen gezelschap, liefde, een luisterend oor, iemand die ons kan laten lachen en meer. Soms lijkt alles in het begin te klikken, maar meerdere keren van de tijd heeft het leven ups en downs, die je relatie negatief kunnen beïnvloeden. Dus, hoe weet je wanneer het goed zit, of wanneer je in een relatie zit die alleen maar benedenwaarts gaat? Onderstaande tekens kunnen je helpen te bepalen of je de moeilijke beslissing moet nemen om je relatie te beëindigen.

1. Je hebt niet dezelfde dingen in ogen voor jullie toekomst.

2. Niets wat je doet, maakt de andere gelukkig.

3. Je voelt je constant onzeker.

4. Je merkt dat je niets aardigs hebt te zeggen over je partner als je over hem met je vrienden of familie praat.

5. Je hebt deadlines vastgesteld voor je relatie om te veranderen ten goede en ze verstrijken steeds.

6. Jullie hebben constant ruzie.

7. Je huilt vaak.

8. Je relatie heeft negatieve gevolgen voor andere gebieden van je leven.

9. Je ziet elkaar nooit meer en jullie leven langs elkaar heen.

10. Je flirt regelmatig met iemand anders.

11. Je vertrouwt je partner niet.

12. Je leeft op een toekomstig idee.

13. Je merkt dat je vaak leugens verteld.

14. Je zegt voortdurend: “Als “dit” gebeurt, zal alles goed zijn”.

15. Jullie praten niet meer met elkaar.