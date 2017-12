Tekens dat je een pauze van je werk nodig hebt

Het is een grote beslissing om een pauze van je werk te nemen. In tijden dat de arbeidsmarkt hevig concurrerend is, kan het opgeven van je baan funest lijken. Vandaar dan ook dat mensen blijven hangen in banen die zie niet leuk vinden, en uiteindelijk vermoeid raken of erger. Het kan voelen dat het leven tot stilstand is gekomen. In plaats van te wachten tot je een burn out krijgt, kun je beter letten op de onderstaande tekens die je nodig hebt om even te stoppen met werken.

1. Je werk voelt als een grote fout

Een van de belangrijkste tekenen dat je een pauze nodig hebt, is als je werk als een grote fout begint te voelen. Misschien heb je een beetje tijd nodig om op te laden, zodat je weet wat je wilt.

2. Je gaat met tegenzin naar het werk

Als je merkt dat je naar je werk gaat en op zoek bent naar excuses om iets anders te doen dan wat je de hele dag zou moeten doen, dan is het misschien tijd om te gaan zitten en te accepteren dat je misschien iets doet waarvoor je weinig tot geen passie voor hebt. Het leven is te kort om zin te maken voor iets wat je elke dag haat.

3. Je geen vrije tijd

Ja, werken en een carrière hebben is een belangrijk onderdeel van het leven, maar een ander, even belangrijk onderdeel is dat je tijd hebt om te besteden en te genieten met je vrienden en familie.

Als je het gevoel hebt dat de balans tussen je persoonlijke en professionele leven te lijden heeft onder je baan, dan is het misschien de moeite waard om een verandering van loopbaan of loopbaanonderbreking te overwegen om te proberen die belangrijke balans terug te vinden.

4. Je voelt je ongeschikt

Zelfs als je volledig gekwalificeerd bent voor de baan die je doet, is het gevoel dat je niet in een bepaalde carrière thuishoort altijd een grote indicator dat het absoluut niet voor jou is.

Het is van belang voor je dagelijkse geluk dat je een baan hebt die je een gevoel van bevrediging geeft, anders kan het schadelijk zijn voor je gezondheid.

5. Je verlangt constant naar het weekend

Als het eerste dat door je hoofd gaat wanneer je op een maandag aan het werk gaat, is dat je niet kunt wachten tot vrijdagavond, dan betekent dit dat je werk je niet de stimulans en tevredenheid geeft die het de hele week zou moeten geven. Verlangen naar het weekend voordat de werkweek is begonnen, zal je werktijden alleen maar langer maken, dus als je je zo voelt, is het misschien tijd om een pauze te nemen om opnieuw te evalueren.

6. Je kan niet goed opschieten met collega’s

Net zoals het belangrijk was om een goede vriendengroep te hebben tijdens je schooltijd, is het net zo belangrijk om een goede relatie te hebben met je collega’s. Als je geen enkele band hebt met de mensen met wie je werkt, zal dit een negatief effect hebben op zowel het professionele als het persoonlijke vlak. Je moet een carrière hebben waarin je kunt werken met mensen die je echt leuk vindt.

7. Je bent onproductief

Als je een baan hebt met heel weinig creatieve productiviteit en een persoon bent die ernaar verlangt, dan is het misschien tijd om een pauze te nemen. Onproductief zijn op het werk kan ertoe leiden dat je thuis ook niet productief bent, dus je moet wat tijd nemen om een baan te vinden die je productiviteitsniveau bevredigt en je gelukkig maakt, zowel op het werk als in persoonlijke zin.