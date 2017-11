Tekens dat je veeleisend bent

Hoor je wel vaker van anderen dat je veeleisend bent? Er zijn een paar redenen waarom iemand zoiets tegen jou zou zeggen. Of misschien ook niet. Als je wilt weten of je dat bent kijk hieronder naar de tekens.

Je bent geobsedeerd door jezelf

Natuurlijk kijken de meeste vrouwen regelmatig in de spiegel, maar jij zult constant je spiegelbeeld controleren. Je kijkt constant of je make-up precies goed is en je brengt het opnieuw aan elke keer dat je in de spiegel kijkt. Dit doe je omdat je je constant zorgen maakt over je uiterlijk. Je wilt er altijd goed uitzien, vooral qua uiterlijk.

Je eist alle aandacht op

Een veeleisende vrouw zal altijd de aandacht trekken van iedereen die haar omringt. Wanneer ze een kamer binnenloopt steelt ze de aandacht van alle anderen, ook al is het maar voor een moment. Ja, elke mooie vrouw kan dat doen, maar niet iedereen vindt het leuk. De aandacht en bewondering die zulke vrouwen krijgen, is wat ze willen als ze ergens binnen lopen.

Je doet uit de hoogte

Heb je ooit gehoord dat je uit de hoogte doet? Veeleisende vrouwen horen dit vaak. Wat betekent het? Het betekent dat je je denkt dat je beter bent dan anderen en anderen denken dat je een arrogant bent. Het maakt jou echter niet uit. Je kunt je er zelfs beetje zelfvoldaan door voelen dat iemand zo over je denkt!



Je staat altijd aan de top van je spel

Het maakt niet uit wat je doet, je zult altijd aan de top van je spel staan ​​terwijl je het doet. Of het nu je uiterlijk of een activiteit is, je zult altijd je uiterste best doen en het zal meestal lukken. Je geeft je hart en ziel in alles wat je doet, omdat je het allerbeste wilt zijn. Dat betekent zelfs beter zijn dan de mensen om wie je geeft. De meesten van je familieleden zijn misschien een beetje bang om spelletjes met je te spelen, omdat je te competitief wordt. En als je verliest? Jij bent de grootste verliezer die ze ooit hebben ontmoet. Je moet en zal altijd de beste zijn in bijna alles.

Alles wat je doet is duur

Zegt de man in je leven dat je hem altijd te veel geld kost? Dan ben je waarschijnlijk een beetje te veeleisend. Je weigert in een goedkoop motel te blijven of te eten in een kleine fastfoodketen. Nee, jij bent het type meisje dat zich overgeeft aan de fijnere dingen in het leven. Ongeacht het prijskaartje.

Je bent een beetje behoeftig

Als je veeleisend bent, vinden sommige mannen het moeilijk om met je te daten. Dit komt omdat zulke vrouwen vaak erg behoeftig zijn als het gaat om romantische relaties of zelfs vriendschappen. Je belt, sms’t altijd en wilt constant aandacht van de man in je leven.

Niets gaat je voorbij

Je hebt een gevoel voor detail dat je zelfs verrast. Je let op alles en alles wat je ziet. Je leeft voor de details! Zelfs de kleinste dingen. Je kunt vanaf een afstand een fout herkennen en je weet wanneer iemand niet heel hard heeft geprobeerd iets te maken. Soms kan dit vervelend zijn voor anderen, omdat ze dingen niet zo perfect doen als jij. Je kan overkomen als een control freak, en daar is niet iedereen van gediend.

Niets is goed genoeg voor je

Voor jou zal niets ooit goed genoeg zijn. Maakt niet uit wat. Zelfs de man in je leven. Misschien betrap je jezelf erop dat je het beter zou kunnen doen. Je zou betere kleding kunnen hebben, een betere man, beter dit of dat. Het maakt niet uit wat het is, je denkt dat het beter zou kunnen of dat je beter zou kunnen doen. Dit kan ertoe leiden dat je je relaties met familie, vrienden en romantische partners verpest.

Je idee om te ontspannen is niet zo ontspannend

Nee, want hoe kun je ontspannen als alles absoluut perfect moet zijn? Dat kan je gewoon niet. Je partner kan behoorlijk geïrriteerd worden tijdens vakanties en op feestjes en evenementen, omdat alles moet worden gepland, evenals het super duur moet zijn. Ook eis je het beste van alles als je uitgaat. Dit betekent, ongeacht de prijs.

Je maakt je alleen zorgen over jezelf

Hoewel je om anderen geeft, zul je altijd je eigen geluk voor iemand anders plaatsen. Als je iets wilt, ga je ervoor. Het doet er niet toe wie het op de lange termijn zou kunnen schaden. Je zult niet stoppen met je uiterste best te doen om iets te bereiken, zelfs als het betekent dat je iemand die je liefhebt een beetje pijn doet.