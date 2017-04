Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur. Japan staat bekend om eeuwenoude tradities en is tegelijk hip and happening. Museum Volkenkunde opent de deuren voor de grote tentoonstelling Cool Japan – Wereldwijde fascinatie in beeld. Cool Japan brengt alles bij elkaar: van Hokusai tot Final Fantasy en van herkenbare Japanse horror tot cute fashion uit de straten van Tokyo. Aan de hand van historische topstukken uit de wereldberoemde Japancollectie van het museum zie je dat de iconen van nu een lange geschiedenis hebben.

De tentoonstelling Cool Japan is van 14 april t/m 17 september 2017 te zien in Museum Volkenkunde te Leiden.

