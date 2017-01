Vanaf vrijdag 10 februari 2017 presenteert het Wereldmuseum Rotterdam de tentoonstelling Ik kook, dus ik ben. Een reis door de keuken met Abdelkader Benali. Met een verrassende keuze uit de museumcollectie, aangevuld met bijzondere bruiklenen, presenteren schrijver en historicus Abdelkader Benali en kunsthistorica Alexandra van Dongen een vertelling over de rol van het voedsel in ons aardse bestaan.

Onze omgang met voedsel is omgeven met rituelen, sociale conventies, taboes en voorschriften, die voortleven in de hedendaagse kook- en eetcultuur. Wereldwijde en Rotterdamse keukengeheimen openbaren de sociale en culturele betekenis van het koken en de maaltijd, alsook de dynamische migratie van voedsel, mensen en dingen. Ik kook, dus ik ben is geen rechttoe rechtaan tentoonstelling. Het wordt een bijzondere wereldreis door vierduizend jaar beschaving, van Bagdad naar Peru en van Tokio naar Rotterdam.

Naast een verzameling van diverse objecten kozen Benali en Van Dongen vele voorwerpen uit de collectie die ons in contact brengen met wat we in essentie zijn: kokende wezens. We stomen, stoven, braden, bakken, grillen en delen dat met elkaar in allerlei vormen. We eten alleen, aan tafel, staand, op straat, op een feest of met de familie. Daarnaast toont een aantal Rotterdammers hun persoonlijke culinaire objecten en het publiek wordt uitgenodigd om aan keukentafels in de tentoonstelling hun keukengeheimen te delen.

10 februari tot en met 30 juli 2017

www.wereldmuseum.nl

Foto: Ik kook, dus ik ben met Abdelkader Benali – Krijn van Noordwijk