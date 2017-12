Tentoonstelling “Legendary Trunks – The Exhibition”

Vanaf vandaag presenteert Beurs van Berlage de wereldpremière van “Legendary Trunks – The Exhibition”. Legendary Trunks the Exhibition is een interactieve, meeslepende ervaring die de bagage van de iconische ontwerper Louis Vuitton en de gouden eeuw van reizen die zij symboliseren, onderzoekt. Deze unieke tentoonstelling vervoert je naar de Gouden Eeuw van reizen, beginnend van meer dan 150 jaar geleden tot in de 20e eeuw, toen baanbrekende innovaties in het transport nieuwe grenzen openden voor verkenning. Meer dan honderden authentieke Louis Vuitton-trunks en andere items die dateren uit de jaren 1850, zullen tijdens deze unieke tentoonstelling te zien zijn. De collectie is een van ’s werelds grootste en is in het bezit van een Zweedse verzamelaar. Een persoonlijke audiogids begeleidt je door de unieke collectie van de legendarische wereld van Louis Vuitton Trunks. De tentoonstelling is geopend tot 18 februari.

Prijs van kaartjes

Volwassenen € 17

Kinderen (6-16 jaar) € 8,5

Groepen (+15 personen) € 15

Kaarten zijn te koop via www.ticketmaster.nl