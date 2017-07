Vanaf vandaag t/m 27 augustus is Dutch National Portrait Gallery te gast in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam met de tentoonstelling ‘Ode aan een Amsterdammer’. Circa zeventig geschilderde, getekende en gefotografeerde portretten van Amsterdammers geven een beeld van het veelzijdige karakter van de stad, van zijn bewoners en van zijn kunstenaars. De portretten zijn gemaakt door kunstenaars met een binding met de stad.

De Kamer van Tromp – de zaal in Het Scheepvaartmuseum waar de tentoonstelling te zien is – is vrij toegankelijk en biedt iedereen de kans om oog in oog te staan met bekende en minder bekende Amsterdammers, waaronder Johan Cruijff, Sophie Hilbrand, Simon Vinkenoog, een anonieme feestvierder of havenarbeider. Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan is te zien zoals hij dat zelf graag ziet: te midden van zijn medeburgers.

